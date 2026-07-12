Ubisoft odpowiada na krytykę Assassin's Creed Black Flag Resynced i broni mikropłatności. Czy graczy to przekona?

Francuski deweloper postanowił wyjaśnić kontrowersje, które pojawiły się krótko po premierze ich nowej gry o asasynach.

Premiera Assassin’s Creed Black Flag Resynced wywołała spore kontrowersje wśród użytkowników Steama. Powodem jest rozbudowana oferta dodatkowych pakietów, których łączna wartość sięga niemal 90 dolarów. Ubisoft przekonuje jednak, że podstawowa wersja gry zawiera pełne doświadczenie i nie wymaga dokupowania dodatkowej zawartości. Assassin's Creed Black Flag Resynced – Ubisoft odpowiedział na kontrowersje związane z mikropłatnościami Assassin’s Creed Black Flag Resynced zadebiutowało 9 lipca, ale pierwsze godziny po premierze nie przebiegały dla Ubisoftu spokojnie. Oceny gry na Steamie szybko spadły, a część użytkowników zaczęła publikować negatywne recenzje po zapoznaniu się z ofertą dodatkowych pakietów.

Na stronie produkcji dostępnych jest dziewięć osobno sprzedawanych dodatków. Poszczególne zestawy kosztują około 10 dolarów, przez co zakup całej opcjonalnej zawartości wiąże się z wydatkiem wynoszącym blisko 90 dolarów. Pakiety obejmują między innymi elementy wyglądu Edwarda Kenwaya, załogi oraz statku. Przedstawiciele Ubisoftu zaczęli odpowiadać na wybrane recenzje opublikowane przez użytkowników Steama. Firma podkreśla, że żadne misje, wyspy ani fragmenty fabuły nie zostały usunięte z podstawowej wersji Assassin’s Creed Black Flag Resynced w celu późniejszej sprzedaży. Od premiery obserwujemy wasze opinie i czytamy je wszystkie. Dziękujemy, że Black Flag Resynced jest dla was tak ważne. Chcemy jasno podkreślić jedną rzecz. Standardowa edycja oferuje pełne i kompletne doświadczenie. Znajdują się w niej wszystkie misje, wszystkie wyspy, cała opowieść oraz kompletny świat. Żadna zawartość nie została celowo pominięta. W dalszej części odpowiedzi Ubisoft zaznaczył, że dostępne pakiety nie są konieczne do ukończenia produkcji: Dodatkowe zestawy są całkowicie opcjonalnymi rozszerzeniami przeznaczonymi dla graczy, którzy chcą je kupić. Nie są wymagane, aby cieszyć się grą ani ją ukończyć. Nadal będziemy słuchać waszych opinii podczas rozgrywki.

GramTV przedstawia:

Zapewnienia wydawcy nie przekonały jednak wszystkich użytkowników. Część osób zwraca uwagę, że kosztowne dodatki są reklamowane także właścicielom droższej edycji Deluxe. Jaki jest sens kupowania edycji Deluxe, skoro zaraz po uruchomieniu gry widzę dodatki o wartości 84,91 dolara, których nie posiadam? Inny z użytkowników Steama wyraził podobne niezadowolenie: Kupiłem edycję Deluxe za 59,99 funta tylko po to, aby podczas uruchamiania gry zobaczyć reklamy dodatkowej zawartości wartej 76 funtów. Nie, dziękuję. Pomimo początkowej fali krytyki sytuacja Assassin’s Creed Black Flag Resynced na Steamie zaczęła się poprawiać. Oceny użytkowników wróciły do poziomu w większości pozytywnego, choć kwestia mikropłatności oraz płatnych pakietów nadal pozostaje jednym z najczęściej poruszanych tematów w recenzjach i dyskusjach społeczności. Dodatkowo Ubisoft poinformował również, ze gra sprzedała się już w nakładzie 2 milionów egzemplarzy. Recenzja Assassin’s Creed: Black Flag Resynced – piracka przygoda na miarę naszych czasów

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

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