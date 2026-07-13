Ubisoft ocenzurował Assassin’s Creed Black Flag Resynced? Gracze doszukali się kontrowersyjnej zmiany

Wersja z 2013 roku była pod niektórymi względami odważniejsza.
Assassin’s Creed Black Flag Resynced zadebiutowało zaledwie kilka dni temu i gracze już porównują remake z pierwowzorem. Jedna z niewielkich zmian wizualnych wystarczyła, aby w sieci pojawiły się oskarżenia o cenzurę.
Assassin’s Creed Black Flag Resynced – gra została ocenzurowana przez Ubisoft?
Krótko po premierze w sieci zaczęły pojawiać się porównania obu wersji pirackiej przygody Edwarda Kenwaya. Gracze analizują modele postaci, elementy otoczenia i dekoracje, próbując znaleźć nawet najmniejsze różnice względem oryginału. Jedna z nich została już przez część społeczności uznana za przykład rzekomej cenzury.
Kontrowersje dotyczą kobiecego posągu stanowiącego dekorację jednego z okrętów. W oryginalnym Assassin’s Creed 4: Black Flag jego górna część była bardziej odsłonięta. W remake’u model został rozbudowany o dodatkowe ozdoby, które częściowo zasłaniają sylwetkę postaci.
GramTV przedstawia:
Niektórzy gracze uznali tę zmianę za próbę dostosowania produkcji do współczesnych standardów i ograniczenia seksualizowanych elementów. W mediach społecznościowych pojawiły się komentarze określające grę mianem “Assassin’s Creed Black Flag: Re-Censored” oraz zarzuty, że Ubisoft przygotował bezpieczniejszą i mniej kontrowersyjną wersję dawnego przeboju.
Wczytywanie ramki mediów.
Trudno jednak mówić w tym przypadku o jednoznacznie potwierdzonej cenzurze. Ubisoft nie poinformował, że modyfikacja modelu wynikała z kwestii obyczajowych, a równie dobrze może być ona zwyczajnym efektem przeprojektowania dekoracji przez artystów pracujących nad remakiem. Nowa wersja posągu jest bardziej szczegółowa i została dopasowana do odświeżonej oprawy całej produkcji.