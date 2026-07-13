Ubisoft ocenzurował Assassin’s Creed Black Flag Resynced? Gracze doszukali się kontrowersyjnej zmiany

Wersja z 2013 roku była pod niektórymi względami odważniejsza.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced zadebiutowało zaledwie kilka dni temu i gracze już porównują remake z pierwowzorem. Jedna z niewielkich zmian wizualnych wystarczyła, aby w sieci pojawiły się oskarżenia o cenzurę. Assassin’s Creed Black Flag Resynced – gra została ocenzurowana przez Ubisoft? Krótko po premierze w sieci zaczęły pojawiać się porównania obu wersji pirackiej przygody Edwarda Kenwaya. Gracze analizują modele postaci, elementy otoczenia i dekoracje, próbując znaleźć nawet najmniejsze różnice względem oryginału. Jedna z nich została już przez część społeczności uznana za przykład rzekomej cenzury.

Kontrowersje dotyczą kobiecego posągu stanowiącego dekorację jednego z okrętów. W oryginalnym Assassin’s Creed 4: Black Flag jego górna część była bardziej odsłonięta. W remake’u model został rozbudowany o dodatkowe ozdoby, które częściowo zasłaniają sylwetkę postaci.

GramTV przedstawia:

Niektórzy gracze uznali tę zmianę za próbę dostosowania produkcji do współczesnych standardów i ograniczenia seksualizowanych elementów. W mediach społecznościowych pojawiły się komentarze określające grę mianem “Assassin’s Creed Black Flag: Re-Censored” oraz zarzuty, że Ubisoft przygotował bezpieczniejszą i mniej kontrowersyjną wersję dawnego przeboju. Wczytywanie ramki mediów. Trudno jednak mówić w tym przypadku o jednoznacznie potwierdzonej cenzurze. Ubisoft nie poinformował, że modyfikacja modelu wynikała z kwestii obyczajowych, a równie dobrze może być ona zwyczajnym efektem przeprojektowania dekoracji przez artystów pracujących nad remakiem. Nowa wersja posągu jest bardziej szczegółowa i została dopasowana do odświeżonej oprawy całej produkcji. Ta mała kontrowersja nie zaszkodziła sprzedaży gry. Niedawno Ubisoft poinformował, że Assassin’s Creed Black Flag Resynced sprzedał się już w 2 milionach egzemplarzy. Recenzja Assassin’s Creed: Black Flag Resynced – piracka przygoda na miarę naszych czasów

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