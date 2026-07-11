Od legendy branży do studia pomocniczego? Jeden z byłych pracowników wieszczy degradację id

Best nie krył przy tym gorzkich słów w stronę Microsoftu:

Wspólnie wymazano ze studia dekady wiedzy. Zespół VFX został zredukowany do jednego, jedynego artysty, bez lidera czy producenta. Programista silnika odpowiedzialny za ogromne postępy w usprawnianiu rurociągu produkcyjnego VFX (jak cała praca nad edytorem cząsteczek) również został zwolniony.

Wszyscy deweloperzy, którzy posiadali wiedzę o programie Houdini do modelowania proceduralnego lub pamięci podręcznej animacji, zostali usunięci, więc cała praca nad DOOM: The Dark Ages w tym programie poszła na marne, bo nie ma nikogo, kto mógłby ją kontynuować.

Świetna robota, Microsoft. Nic nie świadczy o sukcesie biznesowym tak bardzo, jak zrównanie zespołu z ziemią i zdegradowanie ich do rozmiarów studia wspierającego, przy jednoczesnym wyrzuceniu do kosza ogromnych osiągnięć technologicznych.

Zdegradowani do rozmiarów studia wspierającego i przechodzący na Unreal.

Sygnały na niebie i ziemi wskazują na degradację do rozmiarów studia wspierającego i przejście na Unreal. Na podstawie wewnętrznych emaili oraz stanowisk jasno widać, kto ucierpiał. Zespół odpowiedzialny za silnik został zdziesiątkowany. Wyjątkowo krótkowzroczne i bezmózgie posunięcia ze strony Ashy i reszty