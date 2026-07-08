Zaloguj się lub Zarejestruj

Ubisoft dowiózł. Recenzenci chwalą Assassin’s Creed: Black Flag Resynced

Maciej Petryszyn
2026/07/08 19:45
0
0

Już jutro gracze po 13 latach powrócą na Karaiby. Wszystko oczywiście za sprawą Assassin’s Creed: Black Flag Resynced.

I chociaż premiera gry dopiero 9 lipca, to już 8 lipca spadło embargo na recenzje. Czy zatem Ubisoft udanie odświeżył Assassin's Creed 4: Black Flag?

Assassin’s Creed: Black Flag Resynced
Assassin’s Creed: Black Flag Resynced

Udany powrót Black Flaga

Cóż, teraz na podstawie przyznawanych przez branżowe media możemy uznać, że Assassin’s Creed: Black Flag Resynced okazało się produktem udanym. W momencie pisania tego tekstu w serwisie Metacritic uwzględniono 122 recenzje nowej (ekhm, ekhm) gry Ubisoftu – 34 w wersji na komputery osobiste, 78 na PlayStation 5 oraz 10 na Xbox Series X/S. Najlepszą średnią Resynced może pochwalić się na PS5, gdzie jest to 84 na 100. Na drugim biegunie jest XSX/S – tam średnia to 82 na 100. Natomiast PC plasuje się dokładnie po środku w wynikiem 83 na 100. Generalnie jednak jest dobrze, bo to noty porównywalne do oryginalnego Black Flag z 2013 roku.

GramTV przedstawia:

Co ciekawe, wśród przyznanych ocen nie zabrakło nawet tych najwyższych. Weźmy takie Dexerto, które dało Assassin’s Creed: Black Flag Resynced 5 na 5, ogłaszając, iż dzięki remake’owi jedna z najlepszych odsłon asasyńskiego cyklu stała się jeszcze lepsza. Mocno entuzjastyczne są także IGN, Gaming Bolt czy też CGMagazine. Jedynie 7 redakcji miało co do remake’u Black Flag mieszane uczucia, a wśród nich znalazły się GamesRadar+ czy też EuroGamer. Ten drugi notę 3 na 5 uzasadnia zbyt małą liczbą nowości oraz tym, że te nowości, które jednak dołożono prezentują nierówny poziom.

Wybrane oceny Black Flag Resynced w branżowych mediach:

  • Dexerto – 5/5
  • IGN – 9/10
  • Game Rant – 9/10
  • Game Informer – 8,25/10
  • PC Gamer – 75/100
  • The Guardian – 4/5
  • Video Games Chronicle – 4/5
  • Push Square – 8/10
  • GameSpot – 7/10
  • Eurogamer – 3/5

Z kolei w naszej recenzji Assassin’s Creed: Black Flag Resynced otrzymało notę 8,5 na 10. Pełną jej treść znajdziecie pod tym adresem.

Tagi:

News
Ubisoft
oceny
remake
Metacritic
opinie
Assassin's Creed
gracze
Assassin's Creed Black Flag Resynced
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112