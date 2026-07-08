Ubisoft dowiózł. Recenzenci chwalą Assassin’s Creed: Black Flag Resynced

I chociaż premiera gry dopiero 9 lipca, to już 8 lipca spadło embargo na recenzje. Czy zatem Ubisoft udanie odświeżył Assassin's Creed 4: Black Flag?
Udany powrót Black Flaga
Cóż, teraz na podstawie przyznawanych przez branżowe media możemy uznać, że Assassin’s Creed: Black Flag Resynced okazało się produktem udanym. W momencie pisania tego tekstu w serwisie Metacritic uwzględniono 122 recenzje nowej (ekhm, ekhm) gry Ubisoftu – 34 w wersji na komputery osobiste, 78 na PlayStation 5 oraz 10 na Xbox Series X/S. Najlepszą średnią Resynced może pochwalić się na PS5, gdzie jest to 84 na 100. Na drugim biegunie jest XSX/S – tam średnia to 82 na 100. Natomiast PC plasuje się dokładnie po środku w wynikiem 83 na 100. Generalnie jednak jest dobrze, bo to noty porównywalne do oryginalnego Black Flag z 2013 roku.
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