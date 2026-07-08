Ubisoft dowiózł. Recenzenci chwalą Assassin’s Creed: Black Flag Resynced

Co ciekawe, wśród przyznanych ocen nie zabrakło nawet tych najwyższych. Weźmy takie Dexerto, które dało Assassin’s Creed: Black Flag Resynced 5 na 5, ogłaszając, iż dzięki remake’owi jedna z najlepszych odsłon asasyńskiego cyklu stała się jeszcze lepsza. Mocno entuzjastyczne są także IGN, Gaming Bolt czy też CGMagazine. Jedynie 7 redakcji miało co do remake’u Black Flag mieszane uczucia, a wśród nich znalazły się GamesRadar+ czy też EuroGamer. Ten drugi notę 3 na 5 uzasadnia zbyt małą liczbą nowości oraz tym, że te nowości, które jednak dołożono prezentują nierówny poziom.

Wybrane oceny Black Flag Resynced w branżowych mediach:

Dexerto – 5/5

IGN – 9/10

Game Rant – 9/10

Game Informer – 8,25/10

PC Gamer – 75/100

The Guardian – 4/5

Video Games Chronicle – 4/5

Push Square – 8/10

GameSpot – 7/10

Eurogamer – 3/5

Z kolei w naszej recenzji Assassin’s Creed: Black Flag Resynced otrzymało notę 8,5 na 10. Pełną jej treść znajdziecie pod tym adresem.