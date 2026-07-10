Assassin’s Creed Black Flag Resynced z potężnym startem. 2 miliony kopii w dobę

Od premiery Assassin's Creed Black Flag Resynced minęła doba. To wystarczyło, by produkcja Ubisoft Singapore odniosła znaczący sukces.
Na ten wiele wskazywało już wcześniej. Niemniej teraz sami Francuzi podzielili się liczbami.
2 miliony Edwardów Kenway’ów
Ale też trudno się dziwić, bo te robią wrażenie. Okazuje się bowiem, że wystarczyły 24 godziny, by Assassin's Creed Black Flag Resynced rozeszło się w ponad 2 milionach egzemplarzy. Dla porównania – w przypadku poprzedniej odsłony cyklu, Assassin's Creed: Shadows, Ubisoft po tygodniu mówił o 3 milionach graczy. Ale właśnie graczy, co oznacza, że w wynik ten wliczali się też ci, którzy odpalili tytuł np. poprzez usługę Ubisoft+. Tymczasem post dotyczący Resynced wyraźnie mówi o liczbie kopii. Tymczasem nadal mamy tutaj do czynienia “jedynie” z remake’em, co tym bardziej robi wrażenie.
Jednocześnie nie jest to zaskoczenie. Wszak już przed premierą recenzenci chwalili odświeżoną wersję Assassin’s Creed 4: Black Flag. Również w naszej recenzji tytuł został dobrze oceniony, zgarniając notę 8,5 na 10. Dodatkowo Black Flag Resynced osiągnął rekord serii, jeżeli chodzi o popularność na Steamie. Liczba jednocześnie aktywnych graczy na platformie Valve przekroczyła 99 tysięcy i pod tym względem przebiła zarówno Assassin’s Creed Shadows, jak i Assassin’s Creed Valhalla. I to wszystko pomimo faktu, że Ubisoft pozostaje Ubisoftem i dodał do gry mikropłatności, co rozwścieczyło społeczność.
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