Assassin’s Creed Black Flag Resynced z potężnym startem. 2 miliony kopii w dobę

Na ten wiele wskazywało już wcześniej. Niemniej teraz sami Francuzi podzielili się liczbami.

2 miliony Edwardów Kenway’ów

Ale też trudno się dziwić, bo te robią wrażenie. Okazuje się bowiem, że wystarczyły 24 godziny, by Assassin's Creed Black Flag Resynced rozeszło się w ponad 2 milionach egzemplarzy. Dla porównania – w przypadku poprzedniej odsłony cyklu, Assassin's Creed: Shadows, Ubisoft po tygodniu mówił o 3 milionach graczy. Ale właśnie graczy, co oznacza, że w wynik ten wliczali się też ci, którzy odpalili tytuł np. poprzez usługę Ubisoft+. Tymczasem post dotyczący Resynced wyraźnie mówi o liczbie kopii. Tymczasem nadal mamy tutaj do czynienia “jedynie” z remake’em, co tym bardziej robi wrażenie.