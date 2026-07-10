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Assassin’s Creed Black Flag Resynced z potężnym startem. 2 miliony kopii w dobę

Maciej Petryszyn
2026/07/10 21:30
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Od premiery Assassin's Creed Black Flag Resynced minęła doba. To wystarczyło, by produkcja Ubisoft Singapore odniosła znaczący sukces.

Na ten wiele wskazywało już wcześniej. Niemniej teraz sami Francuzi podzielili się liczbami.

Assassin's Creed Black Flag Resynced
Assassin's Creed Black Flag Resynced

2 miliony Edwardów Kenway’ów

Ale też trudno się dziwić, bo te robią wrażenie. Okazuje się bowiem, że wystarczyły 24 godziny, by Assassin's Creed Black Flag Resynced rozeszło się w ponad 2 milionach egzemplarzy. Dla porównania – w przypadku poprzedniej odsłony cyklu, Assassin's Creed: Shadows, Ubisoft po tygodniu mówił o 3 milionach graczy. Ale właśnie graczy, co oznacza, że w wynik ten wliczali się też ci, którzy odpalili tytuł np. poprzez usługę Ubisoft+. Tymczasem post dotyczący Resynced wyraźnie mówi o liczbie kopii. Tymczasem nadal mamy tutaj do czynienia “jedynie” z remake’em, co tym bardziej robi wrażenie.

Jednocześnie nie jest to zaskoczenie. Wszak już przed premierą recenzenci chwalili odświeżoną wersję Assassin’s Creed 4: Black Flag. Również w naszej recenzji tytuł został dobrze oceniony, zgarniając notę 8,5 na 10. Dodatkowo Black Flag Resynced osiągnął rekord serii, jeżeli chodzi o popularność na Steamie. Liczba jednocześnie aktywnych graczy na platformie Valve przekroczyła 99 tysięcy i pod tym względem przebiła zarówno Assassin’s Creed Shadows, jak i Assassin’s Creed Valhalla. I to wszystko pomimo faktu, że Ubisoft pozostaje Ubisoftem i dodał do gry mikropłatności, co rozwścieczyło społeczność.

GramTV przedstawia:

Co istotne, ojcami sukcesu Assassin's Creed Black Flag Resynced są nie tylko deweloperzy Ubisoft Singapore, ale w sumie aż 15 różnych ekip. Niemniej nie wszystkie mogą zbierać owoce tego sukcesu. Podczas czerwcowej fali zwolnień zamknięto bowiem Ubisoft Belgrade, podczas gdy w Ubisoft Barcelona doszło do zwolnień.

Wczytywanie ramki mediów.

Tagi:

News
Ubisoft
sprzedaż gier
sprzedaż
Assassin's Creed
Ubisoft Singapore
liczba graczy
sukces
kopia
Assassin's Creed Black Flag Resynced
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112