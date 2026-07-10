Assassin's Creed Black Flag Resynced ostro krytykowany przez graczy. Chodzi o jeden element, którego Ubisoft nie potrafił odpuścić

Lata lecą, ale Ubisoft nigdy się nie zmienia.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced zadebiutowało na rynku, ustanawiając najlepszy start dla gry z serii Assassin’s Creed na Steam. Zamiast jednak spokojnie wypłynąć na szerokie wody, odświeżona przygoda Edwarda Kenwaya błyskawicznie stała się obiektem krytyki. Gracze narzekają przede wszystkim na rozbudowany sklep z dodatkami oraz problemy techniczne występujące na komputerach osobistych. Assassin's Creed Black Flag Resynced zbiera ostrą krytykę od graczy za mikropłatności Assassin’s Creed Black Flag Resynced zadebiutowało wczoraj i na Steam posiada już ponad 5 tysięcy ocen. W pewnym momencie opinie użytkowników spadły nawet do poziomu „w większości negatywne”. Sytuacja zaczęła się później poprawiać, ale odbiór produkcji nadal pozostaje daleki od tego, na co prawdopodobnie liczył Ubisoft.

Największe kontrowersje wzbudza liczba dodatkowych pakietów sprzedawanych poza podstawową wersją gry. W sklepie można znaleźć między innymi zestawy zmieniające wygląd Edwarda Kenwaya, załogi oraz Kawki. Dostępne są również pakiety inspirowane smokami, morskimi potworami i ognistymi motywami. Łączna wartość mikropłatności ma wynosić niemal 90 dolarów. Zdaniem części społeczności jest to zdecydowanie za dużo, szczególnie że Assassin’s Creed Black Flag Resynced jest sprzedawane jako pełnopłatna produkcja. Gracze zwracają również uwagę, że większość podobnych dodatków była dostępna już przy okazji oryginalnego Assassin’s Creed 4: Black Flag z 2013 roku.

GramTV przedstawia:

Krytyka dotyczy także zawartości droższej edycji gry. Według niezadowolonych użytkowników pakiety kosmetyczne powinny zostać dołączone do wydania Deluxe, które kosztuje więcej i zawiera dodatkową zawartość, lecz nie zapewnia dostępu do wszystkich elementów oferowanych w sklepie. Negatywne reakcje wywołał nawet płatny pakiet map. Dodatek ujawnia położenie wybranych skarbów oraz innych punktów znajdujących się w świecie gry. Część graczy uważa, że taka funkcja powinna być dostępna w grze od początku albo przynajmniej stanowić część droższej edycji. Sam pakiet map jest sprzedawany na Steamie jako oddzielna zawartość. Mikropłatności nie są jedynym powodem niezadowolenia. Użytkownicy komputerów osobistych zgłaszają również problem z przerywnikami filmowymi, które w określonych konfiguracjach działają jedynie w 30 klatkach na sekundę. Błąd pojawia się po ustawieniu ray tracingu, jakości struktury BVH lub jakości terenu na poziomie Ultra High. Tymczasowym rozwiązaniem jest skorzystanie z jednego z gotowych ustawień graficznych i unikanie ręcznego podnoszenia wspomnianych parametrów do najwyższego poziomu. Ubisoft zapowiedział już przygotowanie odpowiedniej poprawki. Recenzja Assassin’s Creed: Black Flag Resynced – piracka przygoda na miarę naszych czasów

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.