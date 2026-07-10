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Gra święci triumfy, a deweloperzy pakują biurka. Zwolnienia po premierze Assassin’s Creed

Maciej Petryszyn
2026/07/10 10:20
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Za Assassin’s Creed Black Flag Resynced udana premiera. Wydawać by się mogło więc, że przed pracującymi nad tym tytułem deweloperami czas świętowania.

Nie dla wszystkich, bo część z nich będzie zajęta. Zajęta pakowaniem swoich biurek.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced
Assassin’s Creed Black Flag Resynced

Udana premiera Black Flag Resynced nie pozwoliła uniknąć zwolnień

Miesiąc temu w Ubisofcie zapowiedziano kolejną falę zwolnień. Najbardziej dotknięte okazały się ekipy w Winnipeg oraz Belgradzie, które zostały zamknięte – co ciekawe serbskie biuro w pewnym momencie również pomagało przy Assassin’s Creed Black Flag Resynced. Jeżeli natomiast chodzi o Ubisoft Barcelona, to tam miało dojść do rozstania z 51 zatrudnionymi dotychczas osobami, co stanowiło 28% ogólnego stanu kadr. Hiszpański oddział nie pozostał bierny na te komunikat i zapowiedział akcję strajkową. Jednym z żądań protestujących była ochrona przed przyszłymi zwolnieniami grupowymi na okres co najmniej 5 kolejnych lat.

Mocny start remake’a Assassin’s Creed 4: Black Flag najwyraźniej nie zmiękczył serc kierownictwa ani nie skłonił nikogo do renegocjacji. Kilka dni po zakończeniu prac pomocniczych nad grą 51 pracowników zwolniono, a atmosfera w barcelońskim studiu zaczęła wyglądać raczej gorzej niż lepiej. Według nieoficjalnych źródeł odwołano nawet imprezę z okazji premiery produkcji, która miała zostać zorganizowana dla osób zatrudnionych w studiu. Zamiast tego odbyło się skromne spotkanie z cateringiem na terenie biur w Katalonii. Jeden z pragnących zachować anonimowość zwolnionych w rozmowie z Insider Gaming tak opisał cały problem:

Te zwolnienia zbiegają się z szerszym kontekstem trwających problemów w miejscu pracy. To nie jest odosobnione zdarzenie; odzwierciedla ono schemat ciągłego złego traktowania, utraty talentów, wymuszonych odejść wynikających z ograniczania praw pracowniczych oraz coraz bardziej odgórnej kultury zarządzania, która pozostawia pracownikom niewiele do powiedzenia w decyzjach wpływających na ich pracę.

GramTV przedstawia:

Tymczasem Assassin’s Creed Black Flag Resynced zaliczyło najlepszy w historii serii start na platformie Steam. Jakby tego było mało, produkcja zebrała też bardzo dobre oceny, będąc zwykle chwaloną przez dziennikarzy. W naszej recenzji remake’ czwartej odsłony AC otrzymał ocenę 8,5 na 10.

Źródło:https://insider-gaming.com/assassins-creed-black-flag-resynced-layoffs/

Tagi:

News
Ubisoft
zwolnienia
Assassin's Creed
Hiszpania
pracownicy
Barcelona
redukcja etatów
Assassin's Creed Black Flag Resynced
zwolnienia w Ubisofcie
Ubisoft Barcelona
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

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tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112