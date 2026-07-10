Gra święci triumfy, a deweloperzy pakują biurka. Zwolnienia po premierze Assassin’s Creed

Za Assassin’s Creed Black Flag Resynced udana premiera. Wydawać by się mogło więc, że przed pracującymi nad tym tytułem deweloperami czas świętowania.

Nie dla wszystkich, bo część z nich będzie zajęta. Zajęta pakowaniem swoich biurek.

Udana premiera Black Flag Resynced nie pozwoliła uniknąć zwolnień

Miesiąc temu w Ubisofcie zapowiedziano kolejną falę zwolnień. Najbardziej dotknięte okazały się ekipy w Winnipeg oraz Belgradzie, które zostały zamknięte – co ciekawe serbskie biuro w pewnym momencie również pomagało przy Assassin’s Creed Black Flag Resynced. Jeżeli natomiast chodzi o Ubisoft Barcelona, to tam miało dojść do rozstania z 51 zatrudnionymi dotychczas osobami, co stanowiło 28% ogólnego stanu kadr. Hiszpański oddział nie pozostał bierny na te komunikat i zapowiedział akcję strajkową. Jednym z żądań protestujących była ochrona przed przyszłymi zwolnieniami grupowymi na okres co najmniej 5 kolejnych lat.