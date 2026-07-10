Gra święci triumfy, a deweloperzy pakują biurka. Zwolnienia po premierze Assassin’s Creed

Za Assassin’s Creed Black Flag Resynced udana premiera. Wydawać by się mogło więc, że przed pracującymi nad tym tytułem deweloperami czas świętowania.
Nie dla wszystkich, bo część z nich będzie zajęta. Zajęta pakowaniem swoich biurek.
Udana premiera Black Flag Resynced nie pozwoliła uniknąć zwolnień
Miesiąc temu w Ubisofcie zapowiedziano kolejną falę zwolnień. Najbardziej dotknięte okazały się ekipy w Winnipeg oraz Belgradzie, które zostały zamknięte – co ciekawe serbskie biuro w pewnym momencie również pomagało przy Assassin’s Creed Black Flag Resynced. Jeżeli natomiast chodzi o Ubisoft Barcelona, to tam miało dojść do rozstania z 51 zatrudnionymi dotychczas osobami, co stanowiło 28% ogólnego stanu kadr. Hiszpański oddział nie pozostał bierny na te komunikat i zapowiedział akcję strajkową. Jednym z żądań protestujących była ochrona przed przyszłymi zwolnieniami grupowymi na okres co najmniej 5 kolejnych lat.
Mocny start remake’a Assassin’s Creed 4: Black Flag najwyraźniej nie zmiękczył serc kierownictwa ani nie skłonił nikogo do renegocjacji. Kilka dni po zakończeniu prac pomocniczych nad grą 51 pracowników zwolniono, a atmosfera w barcelońskim studiu zaczęła wyglądać raczej gorzej niż lepiej. Według nieoficjalnych źródeł odwołano nawet imprezę z okazji premiery produkcji, która miała zostać zorganizowana dla osób zatrudnionych w studiu. Zamiast tego odbyło się skromne spotkanie z cateringiem na terenie biur w Katalonii. Jeden z pragnących zachować anonimowość zwolnionych w rozmowie z Insider Gaming tak opisał cały problem:
Te zwolnienia zbiegają się z szerszym kontekstem trwających problemów w miejscu pracy. To nie jest odosobnione zdarzenie; odzwierciedla ono schemat ciągłego złego traktowania, utraty talentów, wymuszonych odejść wynikających z ograniczania praw pracowniczych oraz coraz bardziej odgórnej kultury zarządzania, która pozostawia pracownikom niewiele do powiedzenia w decyzjach wpływających na ich pracę.
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