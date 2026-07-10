Assassin's Creed Black Flag Resynced z rekordem serii na Steam. Remake przebił Shadows i Odyssey

Kilka godzin po premierze remake zgromadził ponad 99 tysięcy graczy jednocześnie, wyraźnie wyprzedzając poprzednich rekordzistów.

Nowa wersja kultowej odsłony z Edwardem Kenwayem w postaci Assassin's Creed Black Flag Resynced od razu przyciągnęła tłumy. Według danych SteamDB liczba jednocześnie aktywnych graczy przekroczyła 99 tys. i nadal rosła w pierwszych godzinach po premierze.

Assassin's Creed Black Flag Resynced – najlepszy start Assassin's Creed na Steam

Dotychczasowy rekord należał do zeszłorocznego Assassin's Creed Shadows, które osiągnęło nieco ponad 64 tys. jednoczesnych graczy. Niewiele słabszy wynik zanotowało Assassin's Creed Odyssey z około 62 tys. użytkowników, natomiast Assassin's Creed Origins zakończyło swój najlepszy dzień z wynikiem około 41 tys.