Assassin's Creed Black Flag Resynced z rekordem serii na Steam. Remake przebił Shadows i Odyssey

Kilka godzin po premierze remake zgromadził ponad 99 tysięcy graczy jednocześnie, wyraźnie wyprzedzając poprzednich rekordzistów.
Nowa wersja kultowej odsłony z Edwardem Kenwayem w postaci Assassin's Creed Black Flag Resynced od razu przyciągnęła tłumy. Według danych SteamDB liczba jednocześnie aktywnych graczy przekroczyła 99 tys. i nadal rosła w pierwszych godzinach po premierze.
Assassin's Creed Black Flag Resynced – najlepszy start Assassin's Creed na Steam
Warto jednak pamiętać, że porównanie nie jest w pełni miarodajne. Część starszych odsłon serii trafiła na Steam dopiero wiele miesięcy, a nawet kilka lat po premierze na konsolach i innych platformach. Dobrym przykładem jest Assassin's Creed Valhalla, które zadebiutowało na Steam ze znacznym opóźnieniem i osiągnęło około 19 tys. jednoczesnych graczy.
GramTV przedstawia:
Mimo tego zastrzeżenia wynik Black Flag Resynced robi ogromne wrażenie. Popularność oryginalnej gry oraz sentyment fanów do pirackich przygód Edwarda Kenwaya najwyraźniej przełożyły się na rekordowy start remake'u.
Wzbudzaj strach wśród wrogów, abordując i zatapiając statki przeciwnika jako Edward Kenway, kapitan „Jackdaw”. Niezależnie od tego, czy wtapiasz się w tłum, czy prowadzisz brawurowe ataki, przełączaj się między cichymi likwidacjami a zaciętymi walkami wręcz, z łatwością posługując się mieczami, pistoletami i Ukrytym Ostrzem. W otoczeniu historycznych legend pirackich przeciwstawiaj się imperiom w ramach odwiecznego konfliktu między Asasynami a Templariuszami.
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