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Assassin's Creed Black Flag Resynced z rekordem serii na Steam. Remake przebił Shadows i Odyssey

Mikołaj Berlik
2026/07/10 09:00
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Kilka godzin po premierze remake zgromadził ponad 99 tysięcy graczy jednocześnie, wyraźnie wyprzedzając poprzednich rekordzistów.

Nowa wersja kultowej odsłony z Edwardem Kenwayem w postaci Assassin's Creed Black Flag Resynced od razu przyciągnęła tłumy. Według danych SteamDB liczba jednocześnie aktywnych graczy przekroczyła 99 tys. i nadal rosła w pierwszych godzinach po premierze.

Assassin's Creed Black Flag Resynced
Assassin's Creed Black Flag Resynced

Assassin's Creed Black Flag Resynced – najlepszy start Assassin's Creed na Steam

Dotychczasowy rekord należał do zeszłorocznego Assassin's Creed Shadows, które osiągnęło nieco ponad 64 tys. jednoczesnych graczy. Niewiele słabszy wynik zanotowało Assassin's Creed Odyssey z około 62 tys. użytkowników, natomiast Assassin's Creed Origins zakończyło swój najlepszy dzień z wynikiem około 41 tys.

Remake błyskawicznie przebił również oryginalne Assassin's Creed IV: Black Flag, którego rekord wynosił około 16 tys. graczy jednocześnie.

Warto jednak pamiętać, że porównanie nie jest w pełni miarodajne. Część starszych odsłon serii trafiła na Steam dopiero wiele miesięcy, a nawet kilka lat po premierze na konsolach i innych platformach. Dobrym przykładem jest Assassin's Creed Valhalla, które zadebiutowało na Steam ze znacznym opóźnieniem i osiągnęło około 19 tys. jednoczesnych graczy.

GramTV przedstawia:

Mimo tego zastrzeżenia wynik Black Flag Resynced robi ogromne wrażenie. Popularność oryginalnej gry oraz sentyment fanów do pirackich przygód Edwarda Kenwaya najwyraźniej przełożyły się na rekordowy start remake'u.

Wzbudzaj strach wśród wrogów, abordując i zatapiając statki przeciwnika jako Edward Kenway, kapitan „Jackdaw”. Niezależnie od tego, czy wtapiasz się w tłum, czy prowadzisz brawurowe ataki, przełączaj się między cichymi likwidacjami a zaciętymi walkami wręcz, z łatwością posługując się mieczami, pistoletami i Ukrytym Ostrzem. W otoczeniu historycznych legend pirackich przeciwstawiaj się imperiom w ramach odwiecznego konfliktu między Asasynami a Templariuszami.

Przypomnijmy, że Assassin's Creed Black Flag Resynced jest dostępne na PC, Xbox Series X/S i PlayStation 5. W naszej recenzji tytuł otrzymał notę 8,5 na 10.

Źródło:https://www.gamesradar.com/games/assassin-s-creed/assassins-creed-black-flag-resynced-beats-shadows-and-odyssey-biggest-steam-launch-in-the-series-instantly-sails-past-99-000-players/

Tagi:

News
PC
Steam
assassin's creed
Assassin Creed IV: Black Flag
PlayStation 5
Assassin's Creed
Xbox Series X
Xbox Series S
Assassin's Creed Black Flag Resynced
Mikołaj Berlik
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tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112