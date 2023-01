Atomic Heart na dwóch nowych wideo. Syta porcja rozgrywki

Premiera Atomic Heart zbliża się wielkimi krokami. O grze autorstwa studia Mundfish wiemy już naprawdę sporo. Linki do najciekawszych informacji znajdziecie poniżej. Teraz chcielibyśmy zaprezentować Wam dwa kolejne materiały wideo. Możecie zobaczyć na nich grę w akcji.

Atomic Heart – trailer i gameplay

Zaprezentowane poniżej materiały pochodzą z dwóch źródeł. Oficjalne pochodzi z kanału twórców i pokazuje fragmenty rozgrywki oraz chiński dubbing. Drugie prezentuje solidną dawkę rozgrywki. Pewien youtuber za pośrednictwem swojego kanału podzielił się wideo, które trwa ponad 14 minut i jest to faktyczny gameplay. Niestety, materiał jest niskiej jakości. Dajcie znać, czy klimat gry się Wam podoba.



Na koniec przypomnijmy, że Atomic Heart zadebiutuje na PC oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S 21 lutego 2023 roku. Zgodnie z zapowiedziami produkcja studia Mundfish w dniu swojej premiery trafi również do usługi Xbox Game Pass. Zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z wymaganiami sprzętowymi gry.



Atomic Heart – najważniejsze informacje: