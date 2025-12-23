Zaloguj się lub Zarejestruj

Nowy zwiastun Warhammer 40,000: Dark Heresy. Alpha jest już dostępna na Steam

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/12/23 13:00
Możecie się zarejestrować do testów alpha gry Warhammer 40,000: Dark Heresy, ale jest jeden drobny haczyk.

Po sukcesie Warhammer 40,000: Rogue Trader, studio Owlcat Games oficjalnie rusza z kolejnym projektem w uniwersum Warhammera. Warhammer 40,000: Dark Heresy doczekało się właśnie pierwszej wersji alfa, która jest już dostępna na PC, a wraz z nią opublikowano nowy materiał prezentujący rozgrywkę.

Warhammer 40,000: Dark Heresy
Warhammer 40,000: Dark Heresy

Możecie już sprawdzić Warhammer 40,000: Dark Heresy

Nowy zwiastun skupia się na mechanikach walki oraz elementach śledczych. Gracze wcielą się w członka Inkwizycji, przemierzając Sektor Calixis i korzystając z różnych metod dochodzeniowych oraz taktycznych w starciach z przeciwnikami. Najważniejszą informacją jest jednak start testów alfa. Dostęp do nich otrzymali gracze, którzy zamówili w przedsprzedaży Developers Digital Pack lub Edycję Kolekcjonerską. Alfa jest dostępna na Steamie, choć funkcjonuje jako osobna aplikacja, niezależna od głównej karty produktu. Zawartość wersji alfa nie została szczegółowo opisana, jednak jej udostępnienie było wcześniej nieznacznie opóźnione z powodu prac nad usunięciem licznych problemów technicznych. Jeśli zatem należycie do grona osób, które skusiły się na zakup gry, to wiedzcie, że możecie ją już testować. Jeśli jednak nie macie jak zagrać, to zawsze możecie zapoznać się z rozgrywką na nowym zwiastunie, który znajdziecie na końcu newsa.

Warhammer 40,000: Dark Heresy nie ma jeszcze ustalonej daty premiery. Wiadomo natomiast, że gra zmierza na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S.

GramTV przedstawia:

Równolegle Owlcat Games pracuje także nad innym projektem, a mianowicie nad The Expanse: Osiris Reborn, trzecioosobowym shooterem RPG inspirowanym serią Mass Effect. Tytuł również nie posiada daty wydania, ale gracze mogą uzyskać dostęp do przedpremierowej bety (gdy ta będzie dostępna), kupując Miller’s Pack w cenie 80 dolarów. Skusicie się?

Źródło:https://gamingbolt.com/warhammer-40000-dark-heresy-alpha-is-live-on-pc-new-gameplay-revealed

Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

