Nowy zwiastun Warhammer 40,000: Dark Heresy. Alpha jest już dostępna na Steam

Po sukcesie Warhammer 40,000: Rogue Trader, studio Owlcat Games oficjalnie rusza z kolejnym projektem w uniwersum Warhammera. Warhammer 40,000: Dark Heresy doczekało się właśnie pierwszej wersji alfa, która jest już dostępna na PC, a wraz z nią opublikowano nowy materiał prezentujący rozgrywkę.

Możecie już sprawdzić Warhammer 40,000: Dark Heresy

Nowy zwiastun skupia się na mechanikach walki oraz elementach śledczych. Gracze wcielą się w członka Inkwizycji, przemierzając Sektor Calixis i korzystając z różnych metod dochodzeniowych oraz taktycznych w starciach z przeciwnikami. Najważniejszą informacją jest jednak start testów alfa. Dostęp do nich otrzymali gracze, którzy zamówili w przedsprzedaży Developers Digital Pack lub Edycję Kolekcjonerską. Alfa jest dostępna na Steamie, choć funkcjonuje jako osobna aplikacja, niezależna od głównej karty produktu. Zawartość wersji alfa nie została szczegółowo opisana, jednak jej udostępnienie było wcześniej nieznacznie opóźnione z powodu prac nad usunięciem licznych problemów technicznych. Jeśli zatem należycie do grona osób, które skusiły się na zakup gry, to wiedzcie, że możecie ją już testować. Jeśli jednak nie macie jak zagrać, to zawsze możecie zapoznać się z rozgrywką na nowym zwiastunie, który znajdziecie na końcu newsa.