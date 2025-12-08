Gothic doczeka się wyjątkowej wersji. Pierwszy gameplay pokazuje szczegóły projekt dla fanów z południa Polski

Tak brzmi Ślonski Gothic.

Od pewnego czasu grupa fanów Gothica rozwija swój niezwykły projekt, tworząc pełną śląską wersję gry, uwzględniając w to dubbing. Projekt nazwany Ślonski Gothic pozwoli poznać przygody Bezimiennego w śląskiej gwarze i właśnie doczekał się pierwszej pełnej prezentacji. Ślonski Gothic na długim gameplayu Chociaż prace nad projektem jeszcze trwają, to twórcy postanowili udostępnić demo śląskiego dubbingi streamerowi Bonkolowi, który miał okazję uczestniczyć w procesie powstawania modyfikacji. Na nagraniu możecie zobaczyć, jak mieszkańcy Kolonii zaczynają mówić w gwarze z południa polski. Rozgrywka ze Ślonskiego Gothica rozpoczyna się w okolicach 1 godziny i 50 minuty. Wczytywanie ramki mediów.

Twórcy projektu nie ograniczyli się jedynie do zmiany tekstu widocznego na ekranie. Zespół fanów przygotował pełne udźwiękowienie wszystkich kwestii dialogowych, dzięki czemu gra zyskuje zupełnie nowy charakter. W nagraniach biorą udział doświadczeni aktorzy teatralni i filmowi, między innymi Andrzej Ogłoza, Paweł Kempa oraz Dariusz Niebudek. Dzięki temu mod zyskuje profesjonalną oprawę i wyraźnie wykracza poza standardowe produkcje fanowskie.

Takie przedsięwzięcia należą do rzadkości, gdyż niewiele gier otrzymuje tłumaczenia na śląski. Do wyjątków należą Minecraft oraz wydana kilka lat temu regionalna wersja Hobbita J. R. R. Tolkiena. W przypadku Gothica modyfikacja obejmuje nie tylko tłumaczenie tekstu, lecz także interpretację wypowiedzi tak, aby oddawały sens oryginału i jednocześnie nawiązywały do tradycji regionu. Obecnie projekt jest ukończony w około 80%. Większość kluczowych postaci przemawia już w śląskiej gwarze, a prace nad dubbingiem Bezimiennego znajdują się w połowie. Zespół jeszcze nie wie, kiedy ich projekt zostanie wydany i udostępniony wszystkim graczom.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.