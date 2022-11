Atomic Heart z telekinetycznym zbieraniem łupów. Zobaczcie nowy zwiastun gry

Od premiery Atomic Heart dzielą nas dokładnie trzy miesiące. W ostatnim czasie nie możemy natomiast narzekać na brak informacji i materiałów ze wspomnianego tytułu. W zeszłym tygodniu do sieci trafił bowiem zwiastun prezentujący cztery rodzaje śmiercionośnych robotów, a nieco wcześniej zainteresowani mieli okazję zobaczyć obszerny gameplay przedstawiający wymagające starcie z bossem. Tymczasem studio Mundfish opublikowało nowy gameplay trailer, który pozwala przyjrzeć się m.in. telekinetycznemu zbieraniu łupów.

Twórcy Atomic Heart dzielą się kolejnymi ujęciami ze swojej produkcji

W Atomic Heart gracze będą zbierać przedmioty z różnego skrzynek oraz pokonanych wrogów przy pomocy umiejętności telekinezy, a całemu procesowi będzie towarzyszyć specjalna animacja. Następnie zebrane komponenty przydadzą się do ulepszenia posiadanych broni i narzędzi.



Dodatkowo najnowszy zwiastun pozwala przyjrzeć się systemowi destrukcji poszczególnych robotów. Trailer pokazuje, że wykonanie danego ataku zostawi ślad na danym przeciwniku. Rzućcie okiem na wideo na dole wiadomości i sprawdźcie sami.



Przypomnijmy, że Atomic Heart zadebiutuje na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S dokładnie 21 lutego 2023 roku. Zgodnie z zapowiedziami produkcja studia Mundfish w dniu swojej premiery trafi również do usługi Xbox Game Pass. Zainteresowanych zachęcamy również do zapoznania się z wymaganiami sprzętowymi gry.