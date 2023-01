Atomic Heart – szef Mundfish opowiada o studiu, grze i nadciagających DLC

Premiera Atomic Heart zbliża się wielkimi krokami. Twórcy coraz chętniej opowiadają więc o swojej grze. Redakcja portalu wccftech.com przeprowadziła rozmowę z szefem studia Mundfish, dzięki czemu możemy dowiedzieć się nieco więcej na temat dalszych planów deweloperów.

Szef Mundfish udzielił ciekawego wywiadu

Robert Bagratuni odpowiedział na serię pytań, a z jego odpowiedzi można wyciągnąć kilka ciekawych wniosków. Dużo mówi się o tym, że Mundfish to rosyjskie studio, co wzbudza kontrowersje. Pierwsze pytanie dotyczyło decyzji o przeniesieniu siedziby firmy na Cypr. Trzeba przyznać, że redaktor otrzymał dość wymijającą odpowiedź.



Robert powiedział, że w przyszłości firma przedstawi swoją dokładną historię, ale zaznaczył, że od 2017 roku siedziba studia znajduje się na Cyprze, a nad grą pracują twórcy z całego świata. Obecnie studio zatrudnia 170 utalentowanych deweloperów, którzy pochodzą z różnych krajów w tym: Polski, Ukrainy, Austrii, Kazachstanu, Gruzji, Armenii, Serbii, Cypru i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Twórcy Atomic Heart nie planują dodania trybu multiplayer

Jedno z pytań dotyczyło również czasu potrzebnego na stworzenie gry. Przypomnijmy, że Atomic Heart było kilkukrotnie przekładane. Twórca przyznał, że od początku przyświecała im chęć stworzenia niezwykle ambitnej i unikalnej produkcji. Dotyczyło to fabuły, struktury gry i jej mechanik. Winę za niechciane opóźnienia w dużej mierze ponosi ich własna ambicja, bo doszlifowanie wszystkich pomysłów wymagało czasu. Część winy spada również na innowacje i nowe technologie, co wymuszało pewne zmiany.



Szefa Mundfish zapytano również o nadciągające DLC. Twórcy zapowiedzieli już paczkę 4 dodatków. Robert Bagratuni zaznaczył, że Atmoic Heart będzie grą, która skupia się wyłącznie na rozrywce dla jednego gracza. Ekipa nie planuje dodania trybu multiplayer, a przyszłe dodatki powiększą grę o nowe terytoria, zadania, łamigłówki, przeciwników i postacie, które wzbogacą historię. Deweloperzy zamierzają znacząco rozbudować swój tytuł wraz z kolejnymi DLC.



Na koniec przypomnijmy, że Atomic Heart zadebiutuje na PC oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S 21 lutego 2023 roku. Zgodnie z zapowiedziami produkcja studia Mundfish w dniu swojej premiery trafi również do usługi Xbox Game Pass. Zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z wymaganiami sprzętowymi gry.