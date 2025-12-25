Zaloguj się lub Zarejestruj

Lady Gaga udostępnia film koncertowy Harlequin Live - One Night Only. Można go obejrzeć za darmo na YouTube

Lady Gaga zaskakuje świetnie zrealizowanym, prawie godzinnym filmem koncertowym, który wrzuciła na platformę YouTube.

Lady Gaga opublikowała na swoim oficjalnym kanale YouTube 51-minutowy film koncertowy Lady Gaga in Harlequin Live - One Night Only, dokumentujący wyjątkowy, kameralny występ artystki. Koncert został zarejestrowany 30 września 2024 roku w Belasco Theatre w Los Angeles, w obecności zaledwie około 1000 fanów.

Lady Gaga udostępniła świetny film koncertowy

Podczas występu Gaga zaprezentowała materiał z albumu Harlequin, który stanowi muzyczne dopełnienie filmu Joker: Folie a Deux w reżyserii Todda Phillipsa. Płyta składa się z interpretacji klasycznych standardów jazzowych, takich jak Get Happy, Oh When The Saints, That’s Entertainment, Smile czy That’s Life. Cały projekt inspirowany jest musicalowymi sekwencjami z filmu, w którym Gaga wcieliła się w postać Harley Quinn. Film koncertowy miał swoją oficjalną premierę w tym tygodniu w Grammy Museum, a następnie został udostępniony publicznie na YouTube. W rozmowie z Variety artystka wyjaśniła decyzję o darmowej premierze:

Pomyślałam: dlaczego nie? To coś bardzo wyjątkowego dla nas i po prostu chcieliśmy podzielić się tym z fanami. To trochę buntowniczy projekt. A według standardów Harlequin, Boże Narodzenie to idealny moment na wypuszczenie czegoś buntowniczego.

Album Harlequin otrzymał nominację do nagrody Grammy 2026 w kategorii Best Traditional Pop Album, natomiast nowsze studyjne wydawnictwo Gagi, czyli Mayhem, zdobyło aż siedem nominacji. W 2025 roku Lady Gaga była jedną z głównych gwiazd festiwalu Coachella, jednak nie wykonała tam żadnego utworu z Harlequin, co wywołało niezadowolenie części fanów w mediach społecznościowych. Artystka odpowiedziała na jeden z komentarzy, nazywając Harlequin “jednym z projektów, z których jest najbardziej dumna”.

GramTV przedstawia:

Album Mayhem wydany w marcu otrzymał cztery gwiazdki od NME. Recenzenci podkreślili pewność siebie artystki i jej konsekwencję w realizowaniu maksymalistycznej wizji, niezależnej od aktualnych trendów popowych. Płyta znalazła się na 19 miejscu listy najlepszych albumów 2025 roku według NME, a singiel Abracadabra został uznany za 20 najlepszy utwór roku.

Oto omawiany film koncertowy Lady Gagi:

Źródło:https://www.nme.com/news/music/lady-gaga-releases-intimate-harlequin-concert-film-one-night-only-on-youtube-3920107

