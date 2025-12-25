Lady Gaga udostępnia film koncertowy Harlequin Live - One Night Only. Można go obejrzeć za darmo na YouTube

Lady Gaga opublikowała na swoim oficjalnym kanale YouTube 51-minutowy film koncertowy Lady Gaga in Harlequin Live - One Night Only, dokumentujący wyjątkowy, kameralny występ artystki. Koncert został zarejestrowany 30 września 2024 roku w Belasco Theatre w Los Angeles, w obecności zaledwie około 1000 fanów.

Lady Gaga udostępniła świetny film koncertowy

Podczas występu Gaga zaprezentowała materiał z albumu Harlequin, który stanowi muzyczne dopełnienie filmu Joker: Folie a Deux w reżyserii Todda Phillipsa. Płyta składa się z interpretacji klasycznych standardów jazzowych, takich jak Get Happy, Oh When The Saints, That’s Entertainment, Smile czy That’s Life. Cały projekt inspirowany jest musicalowymi sekwencjami z filmu, w którym Gaga wcieliła się w postać Harley Quinn. Film koncertowy miał swoją oficjalną premierę w tym tygodniu w Grammy Museum, a następnie został udostępniony publicznie na YouTube. W rozmowie z Variety artystka wyjaśniła decyzję o darmowej premierze: