Zaloguj się lub Zarejestruj

Heroes of Might and Magic: Olden Era odsłania kluczowy system Praw Frakcyjnych. Twórcy chcą, aby każda rozgrywka była inna

Radosław Krajewski
2025/12/06 15:00
1
0

Studio Unfrozen przedstawiło ważną mechanikę w nowej odsłonie „Hriołsów”.

Zespół odpowiedzialny za Heroes of Might and Magic: Olden Era opublikował nowy devlog, w którym skupił się na jednym z najważniejszych elementów rozgrywki. Nowy system Praw Frakcyjnych ma całkowicie odmienić sposób prowadzenia armii oraz rozwijania bohaterów i zapewnić graczom jeszcze więcej swobody przy wyborze strategii.

Heroes of Might and Magic: Olden Era

Heroes of Might and Magic: Olden Era – twórcy wyjaśnili mechanikę Praw Frakcyjnych

Deweloperzy podkreślają, że rozwiązanie powstało z potrzeby zwiększenia różnorodności między frakcjami oraz ograniczenia sytuacji, w których każda rozgrywka przebiega według schematu. Studio chciało zaoferować mechanikę pozwalającą na podejmowanie większej liczby decyzji wpływających na tempo i styl rozgrywki.

Kiedy przyglądaliśmy się frakcjom w Olden Erze, zastanawialiśmy się nad tym, jak wzbogacić różnorodność rozgrywki w każdym meczu i wprowadzić coś świeżego i nowego do gry. Wierzymy, że dodanie Praw Frakcyjnych spełnia tę rolę.

Twórcy porównują nowy system do rozbudowanego drzewka rozwoju znanego z innych strategii. Pieczęcie zdobywane podczas walk i dzięki rozwojowi miast można inwestować w kolejne poziomy Praw, które oferują bonusy do armii, bohaterów albo ekonomii. Zaprojektowano je tak, aby każdy poziom odczuwalnie zmieniał tempo i kierunek rozwoju frakcji.

Chcemy, aby każda sesja była wyjątkowa oraz oferowała kilka różnych ścieżek rozwoju bez konieczności obierania wyłącznie najbardziej optymalnej strategii.

Punkty Praw gromadzą się podczas pokonywania strażników i eksploracji mapy. Drugi bohater również może dostarczać je regularnie dzięki przejmowaniu siedlisk. Wpływ na pulę ma także rozbudowa miast. Pieczęcie działają podobnie jak awanse bohaterów, ponieważ odblokowują kolejne poziomy systemu i pozwalają ustanawiać nowe Prawa.

Po uzyskaniu Pieczęci możecie ją wykorzystać na ustanowienie jakiegoś prawa albo zachować na później, albowiem niektóre z praw wymagają posiadania kilku Pieczęci na raz. Korzyści, jakie mogą płynąć z zadeklarowanych praw, obejmują wzmocnienie bohaterów, armii lub ekonomii, ale także różne unikatowe premie.

GramTV przedstawia:

Autorzy podali przykłady charakterystycznych Praw dla każdej frakcji. Świątynia może zapewnić swoim wojskom odporność na negatywne efekty podczas walk prowadzonych na trawie. Z kolei jej bohaterowie są w stanie poznać czary dowolnego kręgu. Knieja Szeptów rozwija się wokół Ładunków Skupienia i otrzymuje zdolności ograniczające zużycie tego zasobu albo zwiększające jego pulę. Jedno z Praw uniemożliwia przeciwnikom ucieczkę lub kapitulację.

Nekropolia otrzyma dostęp do premii ignorujących kary morale za łączenie jednostek pochodzących z wielu frakcji. Bohaterowie tego stronnictwa zyskują też możliwość prowadzenia każdej bitwy na swoim rodzimym podłożu. Loch posiada talenty wspierające dyplomację i rozwój ekonomiczny oraz opcję zwiększenia poziomu wszystkich czarów bohaterów o jeden. Rój stawia na agresywną ekspansję i potrafi rekrutować ulepszone jednostki prosto z przejętych siedlisk. Jego armie otrzymują też potężne premie bojowe w niekontrolowanych strefach, a bohaterowie mogą ujawniać szczegółowe informacje o wrogich miastach i dowódcach.

Schizma rozwija się niejako w kontrze do pozostałych frakcji. Jej Prawa skupiają się na osłabianiu przeciwników poprzez wysysanie many oraz premiowaniu przywołań tworzonych podczas walk za pomocą czarów i zdolności jednostek.

Wprowadzając Prawa Frakcyjne chcemy dać Wam jeszcze więcej sposobów na wyrażenie stylu gry. Dzięki nim możemy też głębiej zatopić kły w charakterze danych frakcji poprzez zapewnienie im unikatowych bonusów.

System ma stać się jednym z filarów Olden Ery i jednocześnie zachować ducha klasycznych odsłon serii. Studio zapowiada, że w kolejnych devlogach przybliży następne mechaniki oraz elementy gry, które mają złożyć się na najpełniejsze doświadczenie spod znaku kultowych Hirosków.

Źródło:https://store.steampowered.com/news/app/3105440/view/493835742757257276

Tagi:

News
gameplay
rozgrywka
Ubisoft
Unfrozen
fantasy
RPG
strategia turowa
strategia
Heroes of Might and Magic: Olden Era
Heroes of Might & Magic
Heroes of Might & Magic: Olden Era
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
1
Fun_g_1_2_3
Gramowicz
Dzisiaj 15:46

Nie ma to jak omawianie systemu, który ​wszyscy zainteresowani już praktycznie znają. Jest już zaimplementowany w wersji demo i nie wiem czy to coś aż tak wspaniałego. Od tak dodatkowe okienko z bonusami do wybierania w trakcie rozgrywki.




TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112