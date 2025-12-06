Heroes of Might and Magic: Olden Era odsłania kluczowy system Praw Frakcyjnych. Twórcy chcą, aby każda rozgrywka była inna

Studio Unfrozen przedstawiło ważną mechanikę w nowej odsłonie „Hriołsów”.

Zespół odpowiedzialny za Heroes of Might and Magic: Olden Era opublikował nowy devlog, w którym skupił się na jednym z najważniejszych elementów rozgrywki. Nowy system Praw Frakcyjnych ma całkowicie odmienić sposób prowadzenia armii oraz rozwijania bohaterów i zapewnić graczom jeszcze więcej swobody przy wyborze strategii. Heroes of Might and Magic: Olden Era – twórcy wyjaśnili mechanikę Praw Frakcyjnych Deweloperzy podkreślają, że rozwiązanie powstało z potrzeby zwiększenia różnorodności między frakcjami oraz ograniczenia sytuacji, w których każda rozgrywka przebiega według schematu. Studio chciało zaoferować mechanikę pozwalającą na podejmowanie większej liczby decyzji wpływających na tempo i styl rozgrywki.

Kiedy przyglądaliśmy się frakcjom w Olden Erze, zastanawialiśmy się nad tym, jak wzbogacić różnorodność rozgrywki w każdym meczu i wprowadzić coś świeżego i nowego do gry. Wierzymy, że dodanie Praw Frakcyjnych spełnia tę rolę. Twórcy porównują nowy system do rozbudowanego drzewka rozwoju znanego z innych strategii. Pieczęcie zdobywane podczas walk i dzięki rozwojowi miast można inwestować w kolejne poziomy Praw, które oferują bonusy do armii, bohaterów albo ekonomii. Zaprojektowano je tak, aby każdy poziom odczuwalnie zmieniał tempo i kierunek rozwoju frakcji. Chcemy, aby każda sesja była wyjątkowa oraz oferowała kilka różnych ścieżek rozwoju bez konieczności obierania wyłącznie najbardziej optymalnej strategii. Punkty Praw gromadzą się podczas pokonywania strażników i eksploracji mapy. Drugi bohater również może dostarczać je regularnie dzięki przejmowaniu siedlisk. Wpływ na pulę ma także rozbudowa miast. Pieczęcie działają podobnie jak awanse bohaterów, ponieważ odblokowują kolejne poziomy systemu i pozwalają ustanawiać nowe Prawa. Po uzyskaniu Pieczęci możecie ją wykorzystać na ustanowienie jakiegoś prawa albo zachować na później, albowiem niektóre z praw wymagają posiadania kilku Pieczęci na raz. Korzyści, jakie mogą płynąć z zadeklarowanych praw, obejmują wzmocnienie bohaterów, armii lub ekonomii, ale także różne unikatowe premie.

Autorzy podali przykłady charakterystycznych Praw dla każdej frakcji. Świątynia może zapewnić swoim wojskom odporność na negatywne efekty podczas walk prowadzonych na trawie. Z kolei jej bohaterowie są w stanie poznać czary dowolnego kręgu. Knieja Szeptów rozwija się wokół Ładunków Skupienia i otrzymuje zdolności ograniczające zużycie tego zasobu albo zwiększające jego pulę. Jedno z Praw uniemożliwia przeciwnikom ucieczkę lub kapitulację. Nekropolia otrzyma dostęp do premii ignorujących kary morale za łączenie jednostek pochodzących z wielu frakcji. Bohaterowie tego stronnictwa zyskują też możliwość prowadzenia każdej bitwy na swoim rodzimym podłożu. Loch posiada talenty wspierające dyplomację i rozwój ekonomiczny oraz opcję zwiększenia poziomu wszystkich czarów bohaterów o jeden. Rój stawia na agresywną ekspansję i potrafi rekrutować ulepszone jednostki prosto z przejętych siedlisk. Jego armie otrzymują też potężne premie bojowe w niekontrolowanych strefach, a bohaterowie mogą ujawniać szczegółowe informacje o wrogich miastach i dowódcach. Schizma rozwija się niejako w kontrze do pozostałych frakcji. Jej Prawa skupiają się na osłabianiu przeciwników poprzez wysysanie many oraz premiowaniu przywołań tworzonych podczas walk za pomocą czarów i zdolności jednostek. Wprowadzając Prawa Frakcyjne chcemy dać Wam jeszcze więcej sposobów na wyrażenie stylu gry. Dzięki nim możemy też głębiej zatopić kły w charakterze danych frakcji poprzez zapewnienie im unikatowych bonusów. System ma stać się jednym z filarów Olden Ery i jednocześnie zachować ducha klasycznych odsłon serii. Studio zapowiada, że w kolejnych devlogach przybliży następne mechaniki oraz elementy gry, które mają złożyć się na najpełniejsze doświadczenie spod znaku kultowych Hirosków.

