Zaloguj się lub Zarejestruj

Beyond Skyrim: Cyrodiil zapiera dech swoim rozmachem. Twórcy pokazali odnowione Anvil i Złote Wybrzeże

Radosław Krajewski
2025/12/09 11:15
0
0

Kilkugodzinna wycieczka po doskonale znanym świecie z The Elder Scrolls.

Zespół odpowiedzialny za ambitny projekt Beyond Skyrim ponownie przypomina o swoim istnieniu i prezentuje imponujące postępy prac nad Cyrodiilą. Najnowszy materiał, trwający blisko dwie i pół godziny, poświęcono głównie odświeżonemu miastu Anvil oraz okolicznemu regionowi Złotego Wybrzeża. To kolejny etap prac nad fanowskim przedsięwzięciem, które nie próbuje odtworzyć wydarzeń z Obliviona, lecz rozszerzyć uniwersum o autorskie historie rozgrywające się równolegle do fabuły Skyrima.

Beyond Skyrim: Cyrodiil
Beyond Skyrim: Cyrodiil

Beyond Skyrim: Cyrodiil – twórcy zapraszają na prawie trzygodzinną wycieczkę po mieście i okolicach

Beyond Skyrim: Cyrodiil od lat rozwija wizję, w której gracze mogą odwiedzić kolejne prowincje Tamriel w jakości i stylu zgodnym z piątą odsłoną serii. Twórcy mają na koncie wydane w 2017 roku Beyond Skyrim: Bruma, które pozwoliło fanom odkryć północne rubieże prowincji. Anvil stanowi jednak o wiele większe wyzwanie i jednocześnie okazję do ukazania bardziej charakterystycznej i humorystycznej odsłony Cyrodiili.

W udostępnionych materiałach pokazano, że miasto tętni specyficzną energią. Nie brakuje tu ekscentrycznych postaci, absurdalnych sytuacji oraz lekkiego przerysowania klimatu znanego z Obliviona. Na ulicach można natknąć się między innymi na uciekających nago mieszkańców, którzy próbują wymknąć się strażnikom. Pojawia się także poboczna misja o wiele mówiącym tytule Child Labour, która próbuje bawić, choć nie zawsze trafia w odpowiedni ton. Mimo to całość imponuje dopracowaną stylistyką oraz dbałością o szczegóły, zwłaszcza w projekcie architektury i lokacji.

GramTV przedstawia:

W materiale potwierdzono również, że aktualnie w modzie wykorzystywane są głosy generowane przez sztuczną inteligencję, ale mają one jedynie charakter tymczasowy. Zespół zamierza zastąpić je pełnoprawnym dubbingiem w wykonaniu aktorów, gdy projekt będzie zbliżał się do premiery. Na razie nie ma żadnych informacji o planowanej dacie publikacji fragmentu z Anvil, a ukończenie całej Cyrodiili pozostaje odległą perspektywą.

Projekt pozostaje przedsięwzięciem tworzonym przez fanów, ale prezentowany postęp sugeruje, że sympatycy serii The Elder Scrolls mogą w przyszłości otrzymać jedną z najbardziej rozbudowanych i najambitniejszych modyfikacji w historii Skyrima.

Źródło:https://www.rockpapershotgun.com/beyond-skyrim-cyrodiil-introduces-you-to-anvil-via-a-quest-about-child-labour-a-shirtless-chase-and-quick-maths

Tagi:

News
Skyrim
The Elder Scrolls V: Skyrim
The Elder Scrolls
The Elder Scrolls IV: Oblivion
Oblivion
remaster
fanowski projekt
fanowska modyfikacja
twórczość fanowska
gameplay
rozgrywka
Bethesda
RPG
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112