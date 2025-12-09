Beyond Skyrim: Cyrodiil zapiera dech swoim rozmachem. Twórcy pokazali odnowione Anvil i Złote Wybrzeże

Kilkugodzinna wycieczka po doskonale znanym świecie z The Elder Scrolls.
Zespół odpowiedzialny za ambitny projekt Beyond Skyrim ponownie przypomina o swoim istnieniu i prezentuje imponujące postępy prac nad Cyrodiilą. Najnowszy materiał, trwający blisko dwie i pół godziny, poświęcono głównie odświeżonemu miastu Anvil oraz okolicznemu regionowi Złotego Wybrzeża. To kolejny etap prac nad fanowskim przedsięwzięciem, które nie próbuje odtworzyć wydarzeń z Obliviona, lecz rozszerzyć uniwersum o autorskie historie rozgrywające się równolegle do fabuły Skyrima.
Beyond Skyrim: Cyrodiil – twórcy zapraszają na prawie trzygodzinną wycieczkę po mieście i okolicach
Beyond Skyrim: Cyrodiil od lat rozwija wizję, w której gracze mogą odwiedzić kolejne prowincje Tamriel w jakości i stylu zgodnym z piątą odsłoną serii. Twórcy mają na koncie wydane w 2017 roku Beyond Skyrim: Bruma, które pozwoliło fanom odkryć północne rubieże prowincji. Anvil stanowi jednak o wiele większe wyzwanie i jednocześnie okazję do ukazania bardziej charakterystycznej i humorystycznej odsłony Cyrodiili.
W udostępnionych materiałach pokazano, że miasto tętni specyficzną energią. Nie brakuje tu ekscentrycznych postaci, absurdalnych sytuacji oraz lekkiego przerysowania klimatu znanego z Obliviona. Na ulicach można natknąć się między innymi na uciekających nago mieszkańców, którzy próbują wymknąć się strażnikom. Pojawia się także poboczna misja o wiele mówiącym tytule Child Labour, która próbuje bawić, choć nie zawsze trafia w odpowiedni ton. Mimo to całość imponuje dopracowaną stylistyką oraz dbałością o szczegóły, zwłaszcza w projekcie architektury i lokacji.
GramTV przedstawia:
W materiale potwierdzono również, że aktualnie w modzie wykorzystywane są głosy generowane przez sztuczną inteligencję, ale mają one jedynie charakter tymczasowy. Zespół zamierza zastąpić je pełnoprawnym dubbingiem w wykonaniu aktorów, gdy projekt będzie zbliżał się do premiery. Na razie nie ma żadnych informacji o planowanej dacie publikacji fragmentu z Anvil, a ukończenie całej Cyrodiili pozostaje odległą perspektywą.
Projekt pozostaje przedsięwzięciem tworzonym przez fanów, ale prezentowany postęp sugeruje, że sympatycy serii The Elder Scrolls mogą w przyszłości otrzymać jedną z najbardziej rozbudowanych i najambitniejszych modyfikacji w historii Skyrima.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!