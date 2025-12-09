Beyond Skyrim: Cyrodiil zapiera dech swoim rozmachem. Twórcy pokazali odnowione Anvil i Złote Wybrzeże

Zespół odpowiedzialny za ambitny projekt Beyond Skyrim ponownie przypomina o swoim istnieniu i prezentuje imponujące postępy prac nad Cyrodiilą. Najnowszy materiał, trwający blisko dwie i pół godziny, poświęcono głównie odświeżonemu miastu Anvil oraz okolicznemu regionowi Złotego Wybrzeża. To kolejny etap prac nad fanowskim przedsięwzięciem, które nie próbuje odtworzyć wydarzeń z Obliviona, lecz rozszerzyć uniwersum o autorskie historie rozgrywające się równolegle do fabuły Skyrima.

Beyond Skyrim: Cyrodiil – twórcy zapraszają na prawie trzygodzinną wycieczkę po mieście i okolicach

Beyond Skyrim: Cyrodiil od lat rozwija wizję, w której gracze mogą odwiedzić kolejne prowincje Tamriel w jakości i stylu zgodnym z piątą odsłoną serii. Twórcy mają na koncie wydane w 2017 roku Beyond Skyrim: Bruma, które pozwoliło fanom odkryć północne rubieże prowincji. Anvil stanowi jednak o wiele większe wyzwanie i jednocześnie okazję do ukazania bardziej charakterystycznej i humorystycznej odsłony Cyrodiili.