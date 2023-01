Atomic Heart zachwyci oprawą wizualną? Nowy zwiastun pokazuje wysoką jakość

Materiał pozwala również przyjrzeć się kilku scenkom przerywnikowym, a także dynamicznym i niezwykle widowiskowym starciom z oponentami . To kolejny zwiastun Atomic Heart, który zapowiada, że oprawa wizualną będzie jedną z największych zalet produkcji studia Mundfish. Deweloperzy nie zapominają jednak również o płynności animacji, a w osiągnięciu zadowalającej liczby klatek na sekundę ma pomóc funkcja Nvidia DLSS 3, której działanie również możemy zaobserwować na najnowszym wideo.

Atomic Heart zbliża się wielkimi krokami. Nic więc dziwnego, że o produkcji studia Mundfish robi się coraz głośniej. Wczoraj szef zespołu podzielił się bowiem informacjami na temat gry i nadchodzących DLC , ale okazuje się, że to nie koniec atrakcji. Produkcja otrzymała bowiem nowy zwiastun, który pokazuje, jak tytuł prezentuje się w rozdzielczości 4K i ray tracingiem . Całość znajdziecie na dole wiadomości.

Walcz wśród eksplozji w utopijnym świecie, gdzie obłęd miesza się z patosem. Dopasowuj styl walki do różnych przeciwników. Wykorzystuj elementy otoczenia i ulepszaj wyposażenie, aby wykonać misję. Tutaj za prawdę płaci się krwią – czytamy w opisie gry na Steam.

Przypomnijmy, że Atomic Heart zadebiutuje na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S dokładnie 21 lutego 2023 roku. Zgodnie z zapowiedziami produkcja studia Mundfish w dniu swojej premiery trafi również do usługi Xbox Game Pass. Zainteresowanych zachęcamy również do zapoznania się z wymaganiami sprzętowymi gry.