Atomic Heart z pełną polską wersją językową. Znamy cenę wydania pudełkowego

W zeszłym tygodniu mieliśmy okazję zobaczyć nowy zwiastun Atomic Heart, który prezentował fragmenty rozgrywki w rozdzielczości 4K z włączonym ray tracingiem. Ponadto twórcy ujawnili również, jak ze wspomnianym tytułem poradzą sobie konsole PlayStation 4 i Xbox One. Tymczasem do sieci trafiły kolejne informacje związane z nadchodzącą produkcją studia Mundfish, które powinny ucieszyć polskich graczy.

Atomic Heart otrzyma polski dubbing oraz fizyczną wersję na PlayStation 5 i Xbox Series X

Okazuje się bowiem, że w naszym kraju Atomic Heart ukaże się nie tylko w cyfrowej, ale także w pudełkowej wersji. Fizyczne wydanie produkcji Mundfish na PlayStation 5 i Xbox Series X/S pojawiło się już w ofercie jednego z rodzimych sklepów z elektroniką, dzięki czemu dowiedzieliśmy się, że zwolennicy pudełek muszą przygotować się na wydatek rzędu 259 złotych.



To jednak nie koniec dobrych wiadomości. Deweloperzy ze studia Mundfish postanowili bowiem zadbać o graczy znad Wisły, ponieważ Atomic Heart ukaże się w naszym kraju w pełnej polskiej wersji językowej. Rodzimi użytkownicy mogą więc liczyć nie tylko na napisy, ale także na dubbing.



Przypomnijmy, że Atomic Heart zadebiutuje na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S dokładnie 21 lutego 2023 roku. Zgodnie z zapowiedziami produkcja studia Mundfish w dniu swojej premiery trafi również do usługi Xbox Game Pass. Zainteresowanych zachęcamy również do zapoznania się z wymaganiami sprzętowymi gry.

