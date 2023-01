Atomic Heart – jak gra poradzi sobie na konsolach PlayStation 4 i Xbox One?

Premiera Atomic Heart zbliża się wielkimi krokami, a twórcy z Mundfish bardzo chętnie opowiadają o swojej produkcji. Niedawno przybliżyliśmy Wam wywiad, w którym szef firmy opowiedział nieco więcej na temat studia, samej gry i nadciagających DLC. Otrzymaliśmy również nowy trailer, na którym pokazano, jak tytuł prezentuje się w rozdzielczości 4K i ray tracingiem.

Według zapewnień twórców, PlayStation 4 i Xbox One poradzą sobie z Atomic Heart

Wiemy już, że Atomic Heart będzie robić wrażenie, jeśli chodzi o oprawę, co z pewnością wykorzystają mocne pecety i konsole najnowszej generacji. Co z posiadaczami starszych platform?



W kolejnym z wywiadów udzielonym portalowi wccftech.com, szef Mundfish zapewnił, że właściciele PlayStation 4 i Xbox One nie mają się czego obawiać. Wszystko za sprawą szokująco starannie wykonanej optymalizacji, dzięki czemu gra może w pełni wykorzystać możliwości każdego sprzętu. Miejmy nadzieję, że nie są to wyłącznie puste przedpremierowe obietnice, a starsze konsole świetnie poradzą sobie z przygotowanym dla nich wyzwaniem.



Na koniec przypomnijmy, że Atomic Heart zadebiutuje na PC oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S 21 lutego 2023 roku. Zgodnie z zapowiedziami produkcja studia Mundfish w dniu swojej premiery trafi również do usługi Xbox Game Pass. Zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z wymaganiami sprzętowymi gry.