Tryb Roguelite w Helldivers 2? Szef Arrowhead się wygadał!

Czy Helldivers 2 otrzyma tryb gry istotnie zmieniający rozgrywkę?

Helldivers 2 wciąż przyciąga graczy swoim kosmicznym chaosem, ale dla wielu fanów pewien element rozgrywki zaczyna powoli tracić świeżość. Strzelanie po galaktykach, wykonywanie misji i walka z hordami obcych nadal dostarcza emocji, lecz pojawia się pytanie: co mogłoby tchnąć w grę dodatkową energię? Odpowiedź może nadejść w niespodziewanej formie. Tryb Roguelite w Helldivers 2? Szef Arrowhead się wygadał Johan Pilestedt, reżyser kreatywny studia Arrowhead, zdradził niedawno podczas rozmowy na platformie X, że w Helldivers 2 powstaje prototyp trybu roguelite. Nie była to oficjalna zapowiedź, raczej spontaniczna uwaga, która jednak wywołała prawdziwą burzę wśród fanów. „Mamy prototyp trybu roguelite, który w całości odmienia rozgrywkę!” – napisał deweloper, odpowiadając na sugestię gracza o wprowadzeniu takiego wariantu. Szczegóły na razie pozostają tajemnicą, ale sam fakt, że Arrowhead testuje nowy sposób zabawy, wywołał lawinę spekulacji.

Dlaczego roguelite mogłoby wnieść do Helldivers 2 tyle świeżości? Gatunek ten opiera się na powtarzalnych, lecz dynamicznie zmieniających się wyzwaniach, dzięki czemu każda rozgrywka jest nieco inna. W kontekście Helldivers 2 mogłoby to oznaczać niekończące się fale przeciwników, losowo generowane misje czy zmienne układy map, które wymagałyby od graczy nie tylko szybkiej reakcji, ale też stałego planowania i adaptacji. Taki tryb w naturalny sposób podkręcałby napięcie, oferując wyzwania, które nie nudzą się po kilku godzinach. Nie trzeba dodawać, że śmierć oznaczałaby wówczas konieczność rozpoczęcia od nowa, zachowując jednak część zdobytych ulepszeń lub zasobów.

Helldivers 2 od premiery cieszy się dobrą popularnością, ale podobnie jak wiele gier-usług, zmaga się z problemem powtarzalności. Dodanie roguelite mogłoby więc nie tylko odświeżyć doświadczenie, lecz także przyciągnąć nowych graczy i zwiększyć długość życia produkcji. Szczególnie po grudniowym wprowadzeniu trzeciej frakcji – Oświeconych – taka innowacja wydaje się naturalnym krokiem w kierunku utrzymania zaangażowania społeczności. Obecnie Arrowhead koncentruje się na poprawie technicznych aspektów gry. Dzięki współpracy z zespołem Nixxes udało się zmniejszyć rozmiar instalacji Helldivers 2 o aż 85%, co znacząco ułatwia dostęp do gry na PC. Oficjalne „odchudzenie” strzelanki jest planowane na przyszły rok, a wprowadzenie roguelite mogłoby być kolejnym krokiem w stronę odświeżenia rozgrywki i przyciągnięcia uwagi graczy, którzy szukają nowych wyzwań w kosmicznym świecie Helldivers. Na razie pozostaje nam czekać na oficjalne informacje. Wiadomo jedynie, że Arrowhead eksperymentuje i nie boi się testować nowych pomysłów. Dla fanów serii to wystarczający powód, by śledzić każdy ruch studia – bo jeśli prototyp roguelite sprawdzi się w praktyce, Helldivers 2 może zmienić się w grę, którą odkrywa się na nowo za każdym razem, gdy wchodzimy na pokład. Czekamy zatem na zapowiedź zmian.

