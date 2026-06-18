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Assassin's Creed Black Flag Resynced pokryte złotem. Premiera niezagrożona

Maciej Petryszyn
2026/06/18 09:00
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Fani serii Assassin’s Creed, szczególnie ci będący z nią dłużej, z pewnością nie mogą doczekać się Black Flag Resynced. Mamy więc dobre informacje.

Premiera nadchodzącej produkcji jest praktycznie niezagrożona. Wszystko bowiem idzie zgodnie z planami deweloperów.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced
Assassin’s Creed Black Flag Resynced

Black Flag Resynced w złocie

Skąd to wiemy? Ano stąd, że Ubisoft oficjalnie potwierdził w mediach społecznościowych, że Assassin’s Creed Black Flag Resynced otrzymało złoty status. W praktyce oznacza to, że wszelkie prace nad premierową wersją gry zostały już zakończone. To, w jakim stanie remake Assassin’s Creed 4: Black Flag, odpowiada stanowi z dnia premiery, wypalonemu na płytach w pudełkach. Oczywiście teoretycznie, bo w praktyce często w dniu ukazania się danej produkcji i tak otrzymuje ona tzw. Day One Patch, niezbędny do jej uruchomienia. Niemniej prace nad nim nie zakłócą już całej machiny związanej z wypuszczeniem tytułu na rynek.

Tak więc Assassin’s Creed Black Flag Resynced ukaże się 9 lipca 2026 roku i trafi zarówno na komputery osobiste, jak i na konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jak zostało wspomniane, będzie to remake czwartej odsłony cyklu, który będzie znacząco unowocześniony względem oryginału. I to nie tylko na polu grafiki, chociaż i tutaj widać ogromną różnicę. Produkcja ma otrzymać też m.in. poprawione i bardziej wymagające walki oraz możliwość eksploracji podwodnych terenów. Do tego Resynced wzbogacone zostanie o zupełnie nową, nieobecną wcześniej zawartość, która ma dołożyć do zabawy kolejne 6 godzin.

GramTV przedstawia:

W międzyczasie Ubisoft kończy też rozwój ostatniej pełnoprawnej odsłony, czyli wydanego w ubiegłym roku Assassin’s Creed Shadows. Tytuł ten otrzymał właśnie ostatnią aktualizację i na tym prace twórców nad tą pozycją się kończą. Gdzieś w tle przewija się także temat Assassin's Creed Hexe, które ponownie zaczęło przeciekać.

Wczytywanie ramki mediów.

Tagi:

News
Ubisoft
remake
status gold
Assassin's Creed
złoto
złoty status
Assassin's Creed Black Flag Resynced
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
1
dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 09:18

Pewnie kupię jeżeli po premierze okaże się że jest OK. Chociaż mam ciche podejrzenie że uda im się to jakoś spieprzyć.

Ze wszystkiego co robił Ubisoft, Black Flag mimo tego że nadal ma ten "ubisoft design" było najmniej nudne. Postacie były ciekawe a dzięki fajnej walce na morzu czy aktywnościach pod wodą, rozgrywka była na tyle zróżnicowana że dało się ścierpieć. 

To w ogóle zadziwiające bo po Black Flag nie przypominam sobie żeby walka na wodzie byłą chociaż w połowie tak dobra jak w tej grze.

Dodatkowo lubię gry o piratach. A niestety Sea of Thieves mi nie podeszło a ile można grać w Sea Dogs. 




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