Assassin's Creed Black Flag Resynced pokryte złotem. Premiera niezagrożona

Fani serii Assassin’s Creed, szczególnie ci będący z nią dłużej, z pewnością nie mogą doczekać się Black Flag Resynced. Mamy więc dobre informacje.
Premiera nadchodzącej produkcji jest praktycznie niezagrożona. Wszystko bowiem idzie zgodnie z planami deweloperów.
Black Flag Resynced w złocie
Skąd to wiemy? Ano stąd, że Ubisoft oficjalnie potwierdził w mediach społecznościowych, że Assassin’s Creed Black Flag Resynced otrzymało złoty status. W praktyce oznacza to, że wszelkie prace nad premierową wersją gry zostały już zakończone. To, w jakim stanie remake Assassin’s Creed 4: Black Flag, odpowiada stanowi z dnia premiery, wypalonemu na płytach w pudełkach. Oczywiście teoretycznie, bo w praktyce często w dniu ukazania się danej produkcji i tak otrzymuje ona tzw. Day One Patch, niezbędny do jej uruchomienia. Niemniej prace nad nim nie zakłócą już całej machiny związanej z wypuszczeniem tytułu na rynek.