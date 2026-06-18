Assassin's Creed Black Flag Resynced pokryte złotem. Premiera niezagrożona

Fani serii Assassin’s Creed, szczególnie ci będący z nią dłużej, z pewnością nie mogą doczekać się Black Flag Resynced. Mamy więc dobre informacje.

Premiera nadchodzącej produkcji jest praktycznie niezagrożona. Wszystko bowiem idzie zgodnie z planami deweloperów. Black Flag Resynced w złocie Skąd to wiemy? Ano stąd, że Ubisoft oficjalnie potwierdził w mediach społecznościowych, że Assassin’s Creed Black Flag Resynced otrzymało złoty status. W praktyce oznacza to, że wszelkie prace nad premierową wersją gry zostały już zakończone. To, w jakim stanie remake Assassin’s Creed 4: Black Flag, odpowiada stanowi z dnia premiery, wypalonemu na płytach w pudełkach. Oczywiście teoretycznie, bo w praktyce często w dniu ukazania się danej produkcji i tak otrzymuje ona tzw. Day One Patch, niezbędny do jej uruchomienia. Niemniej prace nad nim nie zakłócą już całej machiny związanej z wypuszczeniem tytułu na rynek.

Tak więc Assassin’s Creed Black Flag Resynced ukaże się 9 lipca 2026 roku i trafi zarówno na komputery osobiste, jak i na konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jak zostało wspomniane, będzie to remake czwartej odsłony cyklu, który będzie znacząco unowocześniony względem oryginału. I to nie tylko na polu grafiki, chociaż i tutaj widać ogromną różnicę. Produkcja ma otrzymać też m.in. poprawione i bardziej wymagające walki oraz możliwość eksploracji podwodnych terenów. Do tego Resynced wzbogacone zostanie o zupełnie nową, nieobecną wcześniej zawartość, która ma dołożyć do zabawy kolejne 6 godzin.

GramTV przedstawia:

W międzyczasie Ubisoft kończy też rozwój ostatniej pełnoprawnej odsłony, czyli wydanego w ubiegłym roku Assassin’s Creed Shadows. Tytuł ten otrzymał właśnie ostatnią aktualizację i na tym prace twórców nad tą pozycją się kończą. Gdzieś w tle przewija się także temat Assassin's Creed Hexe, które ponownie zaczęło przeciekać. Wczytywanie ramki mediów.

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

