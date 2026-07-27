Ubisoft pracuje nad nowym, ambitnym Far Cry. Projekt „Kodiak” stawia na otwarty świat i historie tworzone przez graczy

Firma rozwija kolejną grę z serii.

Ubisoft rozwija kolejną grę z serii Far Cry. Według najnowszych doniesień projekt o kryptonimie „Kodiak” przeszedł etap koncepcyjny i oficjalnie wszedł do produkcji. Jak podaje Insider Gaming, za produkcję odpowiada Vantage Studios. Nowy projekt powstaje po anulowaniu gry o kryptonimie Maverick, która miała być sieciowym extraction shooterem osadzonym w uniwersum Far Cry. Far Cry – tak będzie wyglądać przyszłość serii Według źródeł serwisu, Kodiak wykorzystuje część fundamentów technologicznych i pomysłów opracowanych na potrzeby Mavericka, jednak Ubisoft zrezygnował z kierunku extraction shootera. Zamiast tego studio ponownie stawia na strzelankę FPSa otwartym światem, choć z nowym podejściem do rozgrywki.

Twórcy mają skupić się na otwartym świecie, interakcjach pomiędzy graczami, historiach tworzonych przez samych użytkowników oraz większej swobodzie rozgrywki. Projekt ma być „bardzo ambitny”, jednak jego premiera ma nastąpić dopiero za kilka lat. Równolegle rozwijany jest także kolejny główny przedstawiciel serii o kryptonimie Blackbird. Według Insider Gaming produkcja przez długi czas zmagała się z problemami i była kilkukrotnie wewnętrznie opóźniana, ale obecnie prace mają przebiegać zgodnie z planem.

GramTV przedstawia:

Blackbird ma zaoferować kampanię z możliwością wspólnej zabawy dla kilku graczy. W wewnętrznym wywiadzie dla pracowników Vantage Studios Charlie Guillemot miał określić projekt jako „naprawdę imponujący” i nazwać go „Aktem Pierwszym”, co może sugerować, że Ubisoft planuje rozwijać nową wizję serii przez kolejne odsłony. Jeśli informacje się potwierdzą, Kodiak stanie się kolejnym dużym projektem Vantage Studios. Studio odpowiada już za rozwój marek Assassin's Creed, Far Cry oraz Rainbow Six, a strategia Ubisoftu zakłada rozwijanie tych serii poprzez różne typy produkcji skierowane do odmiennych grup odbiorców. Na ten moment Ubisoft nie potwierdził oficjalnie istnienia projektu Kodiak, dlatego wszystkie informacje należy traktować jako nieoficjalne doniesienia. Far Cry 7 z kolejnymi szczegółami. Nadchodzi największa rewolucja w serii