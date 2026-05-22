Assassin's Creed: Black Flag Resynced będzie większe od oryginału. Ubisoft dorzuca 6 godzin nowości

Już za półtora miesiąca w nasze ręce trafi wyczekiwany remake Assassin’s Creed 4: Black Flag. Tymczasem Ubisoft robi, co może, byśmy o tym nie zapomnieli.

Dlatego też dość regularnie otrzymujemy fragmenty rozgrywki z nadchodzącej produkcji. Oraz wypowiedzi od osób nad nią pracujących.

6 godzin nowości w Black Flag Resynced

Tym razem wywiadu serwisowi Wccftech udzielił Richard Knight, reżyser Assassin’s Creed: Black Flag Resynced. Skomentował on przewidywany czas, jaki według niego potrzebny będzie na to, by ukończyć remake 4. odsłony serii Assassin’s Creed. Wiele w tej materii zależeć będzie jednak od stylu gry danej osoby – czy będzie pędzić za opowieścią, czy też zdecyduje się oddać eksploracji. Przy tym wszystkim Knight odniósł się do kwestii nowej zawartości, która, jak wiemy, ma znaleźć się w Black Flag Resynced. O jak wielu nowych rzeczach mowa? Reżyser projektu przewiduje, że zadania, misje i inne aktywności dołożą nam kilka godzin roboty.