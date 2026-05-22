Assassin's Creed: Black Flag Resynced będzie większe od oryginału. Ubisoft dorzuca 6 godzin nowości

Już za półtora miesiąca w nasze ręce trafi wyczekiwany remake Assassin’s Creed 4: Black Flag. Tymczasem Ubisoft robi, co może, byśmy o tym nie zapomnieli.
Dlatego też dość regularnie otrzymujemy fragmenty rozgrywki z nadchodzącej produkcji. Oraz wypowiedzi od osób nad nią pracujących.
6 godzin nowości w Black Flag Resynced
Tym razem wywiadu serwisowi Wccftech udzielił Richard Knight, reżyser Assassin’s Creed: Black Flag Resynced. Skomentował on przewidywany czas, jaki według niego potrzebny będzie na to, by ukończyć remake 4. odsłony serii Assassin’s Creed. Wiele w tej materii zależeć będzie jednak od stylu gry danej osoby – czy będzie pędzić za opowieścią, czy też zdecyduje się oddać eksploracji. Przy tym wszystkim Knight odniósł się do kwestii nowej zawartości, która, jak wiemy, ma znaleźć się w Black Flag Resynced. O jak wielu nowych rzeczach mowa? Reżyser projektu przewiduje, że zadania, misje i inne aktywności dołożą nam kilka godzin roboty.
Konkretnie, rzeczone nowości w Resynced mają wystarczyć nam na około 6 godzin:
Długość głównej gry różni się w zależności od gracza. Zazwyczaj zajmuje to od 15 do 40 godzin, co w dużym stopniu zależy od tego, jak bardzo angażujesz się w płynny, otwarty świat. Ponieważ jest on teraz całkowicie płynny, gracze mogą udać się gdziekolwiek chcą. Niektórzy mogą po prostu angażować się w mechaniki pirackie przez długie godziny. Jeśli chodzi o nową zawartość, Resynced dodaje około 6 godzin materiału poprzez nowe zadania, misje oficerów i podobne aktywności. Dodaliśmy również do świata głęboką warstwę szczegółów, więc mamy nadzieję, że gracze spędzą w nim znacznie więcej czasu niż tylko te dodatkowe 6 godzin.
W grze znajdziemy też m.in. jeszcze więcej morskich szant, które będą towarzyszyć nam podczas podróży statkiem. A ponieważ jest ich więcej, dodano coś, co nazwano swoistym “odtwarzaczem szant”. W praktyce będzie to kołowe menu, dzięki któremu będziemy mogli wybrać preferowany przez nas utwór. Już wcześniej Ubisoft zaprezentował nam również wygląd podwodnego świata oraz zmiany w mechanice walki. Przypomnijmy, że Assassin’s Creed Black Flag Resynced ukaże się na rynku 9 lipca 2026 roku i trafi zarówno na komputery osobiste, jak i na konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S.
