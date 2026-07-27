Capcom wyjaśnia, dlaczego tak często robi remaki Resident Evil. Dzięki nim może tworzyć nowe gry, takie jak Pragmata

Remaki Resident Evil to dla Capcomu nie tylko sposób na odświeżenie klasyków.

W ostatnich latach Capcom regularnie wraca do swoich największych horrorowych hitów. Po sukcesach Resident Evil 2, Resident Evil 3, Resident Evil 4 oraz zapowiedzianym Resident Evil Code: Veronica, wielu fanów zastanawia się, czy seria nie opiera się zbyt mocno na nostalgii. Capcom - remaki pomagają utrzymać tempo premier W rozmowie z magazynem Game Informer producent wyjaśnił, że tworzenie zupełnie nowych odsłon Resident Evil każdego roku byłoby ogromnym wyzwaniem.

Stworzenie nowej części serii Resident Evil co roku byłoby bardzo trudnym i wymagającym zadaniem. Dzięki powrotom do starszych gier Capcom może regularnie dostarczać nowe produkcje fanom marki, jednocześnie dając zespołom możliwość rozwijania swoich umiejętności. Możliwość ponownego odwiedzania starszych gier i tworzenia ich remake’ów pomaga Capcomowi osiągnąć cel wydawania gry Resident Evil każdego roku, ale pozwala też zespołowi stale się rozwijać i doskonalić. Mimo to, remaki nie są traktowane jako mniej ważne projekty. Według niego stoją na równi z głównymi, zupełnie nowymi odsłonami serii. Sukces takiego modelu pozwala Capcomowi inwestować w oryginalne projekty, w tym nowe marki. Jednym z przykładów jest Pragmata – zupełnie nowe IP studia, które nie byłoby możliwe bez stabilnego finansowania zapewnianego przez popularne serie.

GramTV przedstawia:

Capcom ma szczęście, że znalazł cykl, który pozwala nam zdobywać środki na tworzenie nowych odsłon Resident Evil oraz zupełnie nowych marek, takich jak Pragmata. Dobrym przykładem połączenia obu podejść ma być Resident Evil Requiem, które według wielu obserwatorów łączy elementy nowoczesnego horroru pierwszoosobowego znanego z Resident Evil 7 i Resident Evil Village z akcją oraz perspektywą trzeciej osoby charakterystyczną dla ostatnich remake’ów. Model wydawniczy firmy ma jednak swoje ograniczenia. Biblioteka kultowych odsłon Resident Evil nie jest nieskończona. Niemniej, ostatnie doniesienia raczej wskazują na pozytywny odbiór tego typu projektów.