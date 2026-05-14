AC: Black Flag Resynced na zwiastunie. Nowy gameplay prezentuje podwodny świat

Mikołaj Ciesielski
2026/05/14 20:10
W odświeżonej wersji produkcji Ubisoftu nie zabraknie nurkowania i eksploracji głębin.

Kilka dni temu informowaliśmy, że w Assassin’s Creed: Black Flag Resynced wrogowie przestaną być workami treningowymi. Dzisiaj natomiast w sieci pojawił się kolejny materiał wideo ze wspomnianej produkcji. Najnowszy gameplay trailer poświęcony odświeżonej wersji Assassin’s Creed IV: Black Flag pokazuje podwodny świat.

W Assassin’s Creed: Black Flag Resynced nie zabraknie nurkowania

Redakcja IGN opublikował na swoim kanale na YouTube krótki, bo trwający zaledwie nieco ponad minutę, gameplay z Assassin’s Creed: Black Flag Resynced. Wspomniany materiał wideo pozwala jednak zobaczyć, jak w nadchodzącej produkcji Ubisoftu będzie prezentować się rozgrywka pod wodą. W trakcie zabawy gracze – podobnie jak w oryginale – będą mogli bowiem szukać skarbów nie tylko na lądzie, ale również w zatopionych wrakach.

Zasiej strach łupiąc i zatapiając wrogie statki jako Edward Kenway, kapitan Kawki. Wtapiając się w tłum lub przeprowadzając brawurowe ataki, możesz wybierać dyskretne zabójstwa i widowiskowe starcia, bo biegle władasz bronią białą, pistoletami i ukrytym ostrzem. W otoczeniu całego mnóstwa historycznych legend piractwa, rzuć wyzwanie imperiom na tle starego jak świat konfliktu Asasynów z Templariuszami – czytamy w opisie gry na Steam

Na koniec przypomnijmy, że premiera Assassin’s Creed: Black Flag Resynced zaplanowana jest na 9 lipca 2026 roku. Zgodnie z zapowiedziami gra będzie dostępna na komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S.

Źródło:https://youtu.be/H2VfI3TVUG4

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

