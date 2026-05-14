AC: Black Flag Resynced na zwiastunie. Nowy gameplay prezentuje podwodny świat

Kilka dni temu informowaliśmy, że w Assassin’s Creed: Black Flag Resynced wrogowie przestaną być workami treningowymi. Dzisiaj natomiast w sieci pojawił się kolejny materiał wideo ze wspomnianej produkcji. Najnowszy gameplay trailer poświęcony odświeżonej wersji Assassin’s Creed IV: Black Flag pokazuje podwodny świat.

W Assassin’s Creed: Black Flag Resynced nie zabraknie nurkowania

Redakcja IGN opublikował na swoim kanale na YouTube krótki, bo trwający zaledwie nieco ponad minutę, gameplay z Assassin’s Creed: Black Flag Resynced. Wspomniany materiał wideo pozwala jednak zobaczyć, jak w nadchodzącej produkcji Ubisoftu będzie prezentować się rozgrywka pod wodą. W trakcie zabawy gracze – podobnie jak w oryginale – będą mogli bowiem szukać skarbów nie tylko na lądzie, ale również w zatopionych wrakach.