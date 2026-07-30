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Drugie życie Assassin's Creed: Odyssey. Wszystko dzięki filmowi Christophera Nolana

Maciej Petryszyn
2026/07/30 16:45
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Na ekrany kin weszła wreszcie wyczekiwania Odyseja w reżyserii Christophera Nolana. Ale nie tylko słynny reżyser zbiera owoce sukcesu swojego obrazu.

Ten niespodziewanie przyniósł korzyści również… Ubisoftowi. Jak to?

Assassin's Creed: Odyssey
Assassin's Creed: Odyssey

Assassin's Creed: Odyssey zyskało drugie życie

Pod koniec 2018 roku Ubisoft wypuścił na rynek Assassin's Creed: Odyssey. Była to pierwsza odsłona serii, w której twórcy tak mocno poszli w kierunku bardziej RPG-owej rozgrywki z możliwością wyboru kwestii dialogowych, a nawet płci naszego protagonisty/protagonistki. Zmiany te nie wszystkim przypadły go gustu, ale koniec końców przygody Alexiosa i Kassandry były nieźle oceniane, osiągając na Metacriticu średnią ocen na poziomie 83-87 na 100. Niemniej od czasu premiery tej pozycji minęło już 8 lat, a Ubi zdążyło uraczyć nas trzema kolejnymi odsłonami serii, a nawet remake’em części czwartej.

Teraz jednak gracze niespodziewanie przypomnieli sobie o Odyssey. A wszystko za sprawą Odyssey, ale właśnie od Nolana:

Film nie sprawił, że miliony ludzi kupiły ośmioletnią grę, ale skłonił ogromną grupę do powrotu do niej. Te dane dają Ubisoftowi świetny argument w kontekście ewentualnego AC Odyssey Resynced – zwraca uwagę Rhys Elliot, analityk z firmy Alina Analytics.

GramTV przedstawia:

To właśnie rzeczona firma zwróciła uwagę, że w ostatnim tygodniu liczba osób bawiących się w Assassin's Creed: Odyssey niemal się podwoiła. Szczególny skok odnotowano na konsolach XBOX-a, gdzie mowa o wzroście zainteresowania na poziomie aż 134%. Sam Ubisoft prawdopodobnie brał pod uwagę, że premiera tak głośnego filmu może na nowo wzniecić chęci graczy, by przenieść się do starożytnej Grecji, stąd też akcje promocyjne w mediach społecznościowych, wskazujące również, iż w AC: Odyssey zagramy poprzez abonamenty XBOX Game Pass oraz PlayStation Plus

Źródło:https://news.instant-gaming.com/en/articles/21014-the-number-of-assassin-s-creed-odyssey-players-has-skyrocketed-thanks-to-christopher-nolan-s-the-odyssey

Tagi:

News
Ubisoft
Assassin's Creed: Odyssey
Assassin's Creed
Christopher Nolan
Odyssey
Odyseja
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

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tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112