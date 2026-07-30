Drugie życie Assassin's Creed: Odyssey. Wszystko dzięki filmowi Christophera Nolana

Na ekrany kin weszła wreszcie wyczekiwania Odyseja w reżyserii Christophera Nolana. Ale nie tylko słynny reżyser zbiera owoce sukcesu swojego obrazu.
Ten niespodziewanie przyniósł korzyści również… Ubisoftowi. Jak to?
Assassin's Creed: Odyssey zyskało drugie życie
Pod koniec 2018 roku Ubisoft wypuścił na rynek Assassin's Creed: Odyssey. Była to pierwsza odsłona serii, w której twórcy tak mocno poszli w kierunku bardziej RPG-owej rozgrywki z możliwością wyboru kwestii dialogowych, a nawet płci naszego protagonisty/protagonistki. Zmiany te nie wszystkim przypadły go gustu, ale koniec końców przygody Alexiosa i Kassandry były nieźle oceniane, osiągając na Metacriticu średnią ocen na poziomie 83-87 na 100. Niemniej od czasu premiery tej pozycji minęło już 8 lat, a Ubi zdążyło uraczyć nas trzema kolejnymi odsłonami serii, a nawet remake’em części czwartej.
Teraz jednak gracze niespodziewanie przypomnieli sobie o Odyssey. A wszystko za sprawą Odyssey, ale właśnie od Nolana:
Film nie sprawił, że miliony ludzi kupiły ośmioletnią grę, ale skłonił ogromną grupę do powrotu do niej. Te dane dają Ubisoftowi świetny argument w kontekście ewentualnego AC Odyssey Resynced – zwraca uwagę Rhys Elliot, analityk z firmy Alina Analytics.
GramTV przedstawia:
To właśnie rzeczona firma zwróciła uwagę, że w ostatnim tygodniu liczba osób bawiących się w Assassin's Creed: Odyssey niemal się podwoiła. Szczególny skok odnotowano na konsolach XBOX-a, gdzie mowa o wzroście zainteresowania na poziomie aż 134%. Sam Ubisoft prawdopodobnie brał pod uwagę, że premiera tak głośnego filmu może na nowo wzniecić chęci graczy, by przenieść się do starożytnej Grecji, stąd też akcje promocyjne w mediach społecznościowych, wskazujące również, iż w AC: Odyssey zagramy poprzez abonamenty XBOX Game Pass oraz PlayStation Plus
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