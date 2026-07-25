Wygląda na to, że Resident Evil 4 Remake rozbił bank. Nowy raport ujawnia wyniki sprzedaży

Wiele wskazuje na to, że Resident Evil 4 Remake jest najlepiej sprzedającym się remakiem.

Resident Evil 4 Remake pozostaje największym sukcesem wśród remake'ów wydanych na konsole obecnej generacji oraz PC. Tak przynajmniej wynika z najnowszego raportu opublikowanego przez Alinea Analytics, który przedstawia aktualne wyniki sprzedaży gry oraz porównuje je z innymi odświeżonymi produkcjami.

Resident Evil 4 dostało najlepiej sprzedający się remake

Według danych Alinea Analytics, od premiery w 2023 roku Resident Evil 4 Remake sprzedał się już w 16,8 miliona egzemplarzy na wszystkich dostępnych platformach. Sprzedaż rozkłada się następująco: