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Wygląda na to, że Resident Evil 4 Remake rozbił bank. Nowy raport ujawnia wyniki sprzedaży

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/07/25 14:00
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Wiele wskazuje na to, że Resident Evil 4 Remake jest najlepiej sprzedającym się remakiem.

Resident Evil 4 Remake pozostaje największym sukcesem wśród remake'ów wydanych na konsole obecnej generacji oraz PC. Tak przynajmniej wynika z najnowszego raportu opublikowanego przez Alinea Analytics, który przedstawia aktualne wyniki sprzedaży gry oraz porównuje je z innymi odświeżonymi produkcjami.

Resident Evil 4 Remake
Resident Evil 4 Remake

Resident Evil 4 dostało najlepiej sprzedający się remake

Według danych Alinea Analytics, od premiery w 2023 roku Resident Evil 4 Remake sprzedał się już w 16,8 miliona egzemplarzy na wszystkich dostępnych platformach. Sprzedaż rozkłada się następująco:

  • 7,4 mln egzemplarzy na konsolach PlayStation
  • 6,8 mln egzemplarzy na platformie Steam
  • 1,6 mln egzemplarzy na konsolach Xbox

GramTV przedstawia:

Raport wskazuje również, że aż 4 miliony kopii zostało sprzedanych w samym 2026 roku, co pokazuje, że produkcja nadal cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem graczy. Łączne przychody brutto ze sprzedaży gry osiągnęły już około 560 milionów dolarów. Według zestawienia przygotowanego przez Alinea Analytics, Resident Evil 4 Remake jest najlepiej sprzedającym się remakiem obecnej generacji. Ranking prezentuje się następująco:

  • Resident Evil 4 Remake – 16,8 mln
  • ARK: Survival Ascended – 7 mln
  • The Last of Us Part I – 6,3 mln
  • The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered – 4,5 mln
  • Dead Space – 4,3 mln
  • Final Fantasy VII Rebirth – 4,2 mln
  • Silent Hill 2 – 3,2 mln

Odświeżanie klasycznych gier nie jest nowym zjawiskiem w branży, jednak w ostatnich latach trend ten wyraźnie przybrał na sile. Sam 2026 rok przyniósł premiery takich remake'ów jak Assassin's Creed Black Flag Resynced czy Halo Campaign Evolved. Dopiero co Ubisoft zauważył, że tworzenie remake’u to łatwiejsza i tańsza droga do sukcesu, co może sugerować, że w najbliższym czasie dostaniemy kolejne odświeżone tytuły.

Źródło:https://insider-gaming.com/resident-evil-4-is-reportedly-the-best-selling-current-gen-remake/

Tagi:

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Capcom
wyniki sprzedaży
horror
remake
analiza
Resident Evil 4 Remake
sukces
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112