Wygląda na to, że Resident Evil 4 Remake rozbił bank. Nowy raport ujawnia wyniki sprzedaży

Resident Evil 4 Remake pozostaje największym sukcesem wśród remake'ów wydanych na konsole obecnej generacji oraz PC. Tak przynajmniej wynika z najnowszego raportu opublikowanego przez Alinea Analytics, który przedstawia aktualne wyniki sprzedaży gry oraz porównuje je z innymi odświeżonymi produkcjami.
Resident Evil 4 dostało najlepiej sprzedający się remake
Według danych Alinea Analytics, od premiery w 2023 roku Resident Evil 4 Remake sprzedał się już w 16,8 miliona egzemplarzy na wszystkich dostępnych platformach. Sprzedaż rozkłada się następująco:
- 7,4 mln egzemplarzy na konsolach PlayStation
- 6,8 mln egzemplarzy na platformie Steam
- 1,6 mln egzemplarzy na konsolach Xbox
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