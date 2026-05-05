Wrogowie przestaną być workami treningowymi. AC: Black Flag Resynced zmienia zasady walki

Dbają o to też sam Ubisoft oraz współpracujący z nim twórcy, którzy regularnie raczą nas nowymi treściami. Tak jak i tym razem.

Black Flag Resynced przyniesie usprawnienia

Na oficjalnej stronie Ubi pojawił się dłuższy tekst, omawiający kilka aspektów Assassin's Creed: Black Flag Resynced. Mowa tutaj m.in. o parkourze, który ma być zarówno powrotem do korzeni, jak i nawiązaniem do tych nowocześniejszych rozwiązań. Specjalnie z myślą o weteranach przygotowano opcję Advanced Parkour, dzięki której będziemy mieli pełną kontrolę nad ruchami Edwarda i mniej rzeczy dziać się będzie automatycznie. Zmianie uległo również kucanie i tutaj prawdziwa rewolucja – nasza postać będzie mogła kucać wszędzie, a nie tylko w krzakach. Do tego dochodzi możliwość tagowania wrogów w trybie Observe czy też wpływ ciemności, która będzie mieć realny wpływ na to, co widzimy.