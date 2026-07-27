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Assassin’s Creed Black Flag 2? Po sukcesie remake’u gracze chcą kolejnego pirackiego Asasyna

Maciej Petryszyn
2026/07/27 12:00
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Odświeżenie jednego z najlepiej wspominanych Asasynów okazało się dla Ubisoftu strzałem w dziesiątkę. Jaki będzie kolejny krok?

Wydaje się, że logiczne byłoby odświeżenie innej legendarnej odsłony cyklu. A co gdyby tak… stworzyć sequel Black Flag?

Assassin's Creed Black Flag Resynced
Assassin's Creed Black Flag Resynced

Gracze chcą Assassin’s Creed Black Flag 2

Premiera Assassin's Creed Black Flag Resynced okazała się sporym sukcesem. Dość powiedzieć, że w zaledwie 2 tygodnie remake Assassin's Creed 4: Black Flag znalazł 3,5 miliona nabywców. Grę chwalili również recenzenci, a i w naszej recenzji tytuł został dobrze oceniony, zgarniając notę 8,5 na 10. Dodatkowo Black Flag Resynced osiągnął rekord serii, jeżeli chodzi o popularność na Steamie. Liczba jednocześnie aktywnych graczy na platformie Valve przekroczyła 99 tysięcy i pod tym względem przebiła zarówno Assassin’s Creed Shadows, jak i Assassin’s Creed Valhalla. Na koniec warto wspomnieć, że gra może doczekać się nowej zawartości, bo twórcy już dają do zrozumienia, że myślą o DLC.

GramTV przedstawia:

Niemniej w przestrzeni internetowej gracze zaczęli już zastanawiać się nad szansami na powstanie czegoś, co roboczo możemy nazwać Assassin's Creed Black Flag 2. Na forum ResetEra stworzono nawet ankietę w tym temacie i aż 60% osób biorących w niej udział przyznało, że chętnie zapoznałoby się z kolejnym pirackim asasynem. Pomysły są różne. Jedni zwracają uwagę na dodatek Freedom Cry, który przy okazji Black Flag Resynced nie doczekał się odświeżenia. W tej sytuacji Ubi mogłoby odtworzyć go na znacznie większą skalę, czyniąc z niego pełnoprawny tytuł. Inna opcja to pozostanie w czasach Złotej Ery Piractwa, ale pożegnanie z Edwardem Kenwayem na rzecz zupełnie nowego bohatera.

Warto w tym miejscu wspomnieć, że gracze prosili o sequel już przy okazji premiery oryginalnego Assassin's Creed 4: Black Flag. Ten formalnie nigdy nie powstał, aczkolwiek jego rolę poniekąd pełni Assassin's Creed Rogue. Wszak tytuł z 2014 korzysta z niektórych elementów rozgrywki Czwórki, a protagonistą tej odsłony jest Haytham Kenway – syn Edwarda.

Źródło:https://tech4gamers.com/assassins-creed-fans-black-flag-2-following-remake-success/

Tagi:

News
Ubisoft
remake
sequel
społeczność
Assassin's Creed
Assassin's Creed Black Flag Resynced
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
1
Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 12:07

Jest kontynuacja. Nazywa się AC: Rogue. 




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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112