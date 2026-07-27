Assassin’s Creed Black Flag 2? Po sukcesie remake’u gracze chcą kolejnego pirackiego Asasyna

Niemniej w przestrzeni internetowej gracze zaczęli już zastanawiać się nad szansami na powstanie czegoś, co roboczo możemy nazwać Assassin's Creed Black Flag 2. Na forum ResetEra stworzono nawet ankietę w tym temacie i aż 60% osób biorących w niej udział przyznało, że chętnie zapoznałoby się z kolejnym pirackim asasynem. Pomysły są różne. Jedni zwracają uwagę na dodatek Freedom Cry, który przy okazji Black Flag Resynced nie doczekał się odświeżenia. W tej sytuacji Ubi mogłoby odtworzyć go na znacznie większą skalę, czyniąc z niego pełnoprawny tytuł. Inna opcja to pozostanie w czasach Złotej Ery Piractwa, ale pożegnanie z Edwardem Kenwayem na rzecz zupełnie nowego bohatera.

Warto w tym miejscu wspomnieć, że gracze prosili o sequel już przy okazji premiery oryginalnego Assassin's Creed 4: Black Flag. Ten formalnie nigdy nie powstał, aczkolwiek jego rolę poniekąd pełni Assassin's Creed Rogue. Wszak tytuł z 2014 korzysta z niektórych elementów rozgrywki Czwórki, a protagonistą tej odsłony jest Haytham Kenway – syn Edwarda.