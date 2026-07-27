Assassin’s Creed Black Flag 2? Po sukcesie remake’u gracze chcą kolejnego pirackiego Asasyna

Wydaje się, że logiczne byłoby odświeżenie innej legendarnej odsłony cyklu. A co gdyby tak… stworzyć sequel Black Flag?
Gracze chcą Assassin’s Creed Black Flag 2
Premiera Assassin's Creed Black Flag Resynced okazała się sporym sukcesem. Dość powiedzieć, że w zaledwie 2 tygodnie remake Assassin's Creed 4: Black Flag znalazł 3,5 miliona nabywców. Grę chwalili również recenzenci, a i w naszej recenzji tytuł został dobrze oceniony, zgarniając notę 8,5 na 10. Dodatkowo Black Flag Resynced osiągnął rekord serii, jeżeli chodzi o popularność na Steamie. Liczba jednocześnie aktywnych graczy na platformie Valve przekroczyła 99 tysięcy i pod tym względem przebiła zarówno Assassin’s Creed Shadows, jak i Assassin’s Creed Valhalla. Na koniec warto wspomnieć, że gra może doczekać się nowej zawartości, bo twórcy już dają do zrozumienia, że myślą o DLC.