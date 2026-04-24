Black Flag Resynced kontra oryginał. Ubisoft naprawdę podkręcił grafikę

Maciej Petryszyn
2026/04/24 11:30
Wczoraj Assassin’s Creed Black Flag Resynced zostało nam oficjalnie zaprezentowane. Ale to nie oznacza końca tematu.

Mamy wszak do czynienia z remake’em. Jak więc ten wypada na tle oryginału?

Assassin's Creed Black Flag Resynced
Jak bardzo Black Flag Resynced poprawia graficznie oryginał?

Pierwotnie Assassin’s Creed 4: Black Flag ukazało się na rynku ponad dekadę temu, tj. w 2013 roku. Tytuł wydano w momencie, gdy znajdowaliśmy się u schyłku panowania PlayStation 3 i Xbox 360, szykując się do mających miejsce miesiąc później premier PlayStation 4 i Xbox One. Sama produkcja hulała na silniku AnvilNext – znacznie starszej wersji engine’u, z którego Ubisoft korzysta do dziś. Niemniej w swoich czasach Black Flag uważane było za jedną z najpiękniejszych gier. Zresztą, nawet dziś trudno powiedzieć, by produkcja wyglądała brzydko. Owszem, widać, że ma swoje lata, ale wciąż potrafi cieszyć oko.

Niemniej nadchodzące Assassin’s Creed Black Flag Resynced cieszy oko jeszcze bardziej. Nowy silnik Anvil wprowadza m.in. dynamicznie zmieniającą się pogodę, która sprawia, iż każdy rejs może być niepowtarzalny. Główne znaczenie mają jednak znacznie ostrzejsze tekstury czy też nadające większej głębi oświetlenie. Także woda prezentuje się wyraźnie lepiej, niemal fotorealistycznie. Do tego dochodzi też szczegółowość modeli czy implementacja ray tracingu. Generalnie, co by nie mówić, Black Flag Resynced wygląda pięknie, ale to raczej nie dziwi. Wszak grafika, to akurat ostatnia rzecz, do której można się w kontekście serii Assassin’s Creed przyczepić.

Poniżej przygotowane przez ElAnalistaDeBits porównanie graficzne oryginału i remake’a:

Assassin’s Creed Black Flag Resynced ukaże się na rynku 9 lipca 2026 roku. Tytuł Ubisoftu trafi zarówno na komputery osobiste, jak i na konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Więcej na ten temat przeczytać można pod tym adresem.

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

