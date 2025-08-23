Peacemaker, sezon 2. - recenzja 5. odcinków. John "Cena" nowego DCU

Superman już wylądował, więc teraz czas na Peacemakera. Jak najnowsza produkcja Jamesa Gunna odnajduje się w ramach szeroko zakrojonego projektu DCU? Jak wypada na tle pierwszego sezonu i komiksowego pierwowzoru? I wreszcie – czy w ogóle warto po nią sięgnąć?

James Gunn ma powody do zadowolenia. Jego Superman, film otwierający nowy rozdział w historii ekranowych adaptacji komiksów DC, okazał się sukcesem zarówno artystycznym, jak i finansowym. Globalny wynik 600 mln dolarów można interpretować na różne sposoby – wciąż nie do końca wiadomo, czy produkcja już wyszła na prostą, czy potrzebuje jeszcze kilku milionów więcej. Faktem pozostaje jednak, że to imponująca suma, a w połączeniu z pozytywnymi recenzjami wszystko wskazuje na to, że premiera na VOD przesądzi sprawę i umocni status nowego DCU jako projektu budzącego realne zainteresowanie i wielkie emocje. Trudno też nie zauważyć, że jeśli Gunn zaledwie kilka tygodni po premierze zabiera się za pisanie scenariusza kontynuacji, oznacza to mocne wsparcie ze strony studia i podkreśla satysfakcje z wyniku.

Nie zapominajmy jednak, że wielkie otwarcie nowego DCU ma jeszcze jedną twarz – Johna Cenę. Nieco ponad miesiąc po premierze Supermana na HBO Max debiutuje drugi sezon Peacemakera. I właśnie o nim chcę wam opowiedzieć – miałem już okazję obejrzeć pięć pierwszych odcinków. Co jednak może dziwić, mamy tu do czynienia z projektem, który z jednej strony kontynuuje nową drogę, z drugiej - jest powiewem przeszłości. I trudno powiedzieć, czy to jego siła, czy słabość. Inny wymiar rozrywki Przejdźmy do rzeczy. Drugi sezon Peacemakera osadzony jest już w nowym DCU i rozgrywa się po wydarzeniach z Supermana. Chris Smith wciąż zmaga się z piętnem przeszłości oraz śmiercią Ricka Flaga Jr., co ściąga na niego gniew Ricka Flaga Sr., pełniącego teraz funkcję szefa A.R.G.U.S. Na domiar złego Peacemaker odkrywa portal do alternatywnej rzeczywistości – miejsca, które zdaje się oferować mu wszystko, czego pragnie. Staje więc przed pytaniem rodem z Matrixa: czy wybrać złudne szczęście, czy brutalną rzeczywistość, w której musi mierzyć się z konsekwencjami własnych czynów? Co zaskakujące, sezon drugi stawia na… psychologiczne napięcia. Bohaterowie rozpadają się na naszych oczach: Harcourt pogrąża się w autodestrukcji, a więzi w zespole zaczynają kruszeć. Gunn wzmacnia całość cameo nowych postaci znanych z Supermana, które jeszcze mocniej osadzają serial w strukturze DCU. Humor i błyskotliwe dialogi wciąż przeplatają się z dynamiczną akcją, a technicznie trudno zarzucić produkcji jakiekolwiek potknięcia. Problem zaczyna się dopiero wtedy, gdy spojrzymy na całość w szerszej perspektywie. Jamesa Gunna nie potrafi jasno określić, co dziś jest kanonem DCU. Z jednej strony fundament mają tworzyć Koszmarne Komando, Superman i drugi sezon Peacemakera, z drugiej – Gunn podtrzymuje kanoniczność pierwszego sezonu i Legionu Samobójców, jednocześnie zapowiadając „drobne zmiany”, by dopasować wszystko do nowej rzeczywistości. W efekcie zamiast spójnej wizji fani dostają chaos i pytania o miejsce w tym wszystkim np. Blue Beetle czy wcześniejszych filmów. Sam Peacemaker wypada szczególnie niezręcznie – tkwi w rozkroku między starym a nowym DCU. O ile w pierwszym sezonie pojawiały się aluzje do Aquamana, o tyle w drugim bohaterowie odwołują się już do Metropolis i Gotham, czyli lokacji, które na pewno pozostaną w kanonie. Choć jeśli chodzi o status Batmana to sytuacja jest, jak wiemy, jeszcze bardziej skomplikowana. James Gunn – “Mesjasz” filmowego DC? Czy wpływa to na odbiór produkcji? Nie. Warto jednak zauważyć, że Peacemaker staje się głosem w sprawie, która wciąż dzieli fanów – całkowitego zaorania starego DCU i wykreowania Jamesa Gunna, wcześniej związanego z konkurencją, na „Mesjasza” nowego uniwersum. Towarzyszy temu podprogowa narracja, że dopiero teraz widzimy kino superbohaterskie w wersji jakościowej, a wszystko, co powstało wcześniej, można uznać za przestarzałe. To z kolei wpisuje się w szerszą dyskusję o tym, czy widzowie wciąż potrzebują kolejnych ekranizacji komiksów i czy nie mamy już do czynienia ze zmęczeniem materiału. Trzeba jednak przyznać, że Gunn pozostaje uważnym obserwatorem. Szybko dostrzegł, na czym polega sukces The Boys – serialu, który jednocześnie opowiada o superbohaterach i obnaża hipokryzję gatunku, podszywając patos krwawą satyrą i wulgarnym humorem. W podobnym tonie utrzymany jest Peacemaker. Pytanie tylko, czy faktycznie robi to równie dobrze, czy jedynie sprawia takie wrażenie. Obawiam się, że to drugie.

Choć Peacemaker Jamesa Gunna nie jest wierną adaptacją komiksów, wyraźnie czerpie z ich ducha. Christopher Smith pozostaje fanatycznym „pacyfistą”, gotowym sięgnąć po każdą przemoc w imię pokoju. Istotny w oryginale motyw ojca-rasisty stał się osią psychologiczną bohatera, tłumacząc jego traumę i wypaczone ideały. Gunn podkreśla w ten sposób tragikomiczną sprzeczność Smitha, ale jednocześnie odchodzi od mrocznego tonu komiksów. W zamian daje groteskę, autoironię, zachowując typowy balans między brutalnością, a emocjami. Dzięki temu z drugoplanowej postaci DC wyrasta bohater z krwi i kości. Doceniam, bo to się udało. Żart, który czasem trzeba popić Mam jednak wobec tej produkcji ambiwalentne odczucia, które nie do końca pokrywają się z powszechnym zachwytem. Warto przypomnieć, że Warto przypomnieć, że przez długi czas drugi sezon mógł się pochwalić 100 procentami pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes . I w gruncie rzeczy nie ma w tym nic zaskakującego – serial ponownie wrzuca nas w sam środek absurdu, z którym główny bohater próbuje się zmierzyć. Jest krwawo, jest sexy i bezkompromisowo, a James Gunn po raz kolejny udowadnia, że najlepiej czuje się w scenariuszach, w których może pozwolić sobie na drwinę, nie oszczędzając przy tym nikogo. Problem w tym, że ja osobiście nie wierzę w jego intencje. Komedia niewątpliwie staje się tu narzędziem wyrazu, pod żartami kryją się próby głębszych treści, a bohater coraz wyraźniej odsłania swoją pokręconą, pełną sprzeczności osobowość. Ale nie odbieram tego jako wyrazu szczerości – raczej jako opanowany do perfekcji zabieg wczuwania się w potrzeby widowni i bycia "cool". Gunn obnaża nasze przyzwyczajenia wobec kina superbohaterskiego, poddaje je krytyce, ale jednocześnie wymyka się pytaniu: po której stronie sam naprawdę stoi? W przypadku The Boys nie mam tego dylematu, tam ton jest klarowny. Tutaj jednak pozostaję w zawieszeniu. Bo jak uwierzyć w przesłanie o pokoju i sprawczej sile jednostki, skoro z jednej strony dostajemy posągowego Supermana, mierzącego wysoko, lecz upadającego, a z drugiej – Peacemakera, który z pozoru niski duchem, nagle okazuje się zdolny do rzeczy wielkich? Jeśli przyjmiemy metodę narracji i jednak uznamy, że Gunnowi przede wszystkim zależy na tym, by zrehabilitować postać, która w Legionie samobójców zabiła Ricka Flaga, pokazując ją z zupełnie innej strony, szybko okazuje się, że fabuła serialu staje się przewidywalna. Świeżość zamienia się w niedosyt. Spontaniczność znika na rzecz planowania przestrzennego. Kiedy do budynku wpadają terroryści, a John Cena akurat znajduje się w pobliżu, można niemal włączyć przewijanie – bo ta długa, efektowna sekwencja zakończy się dokładnie tak, jak każdy się domyśla: Peacemaker wyjdzie z niej w chwale. “Pokojowe” nastawienie Owszem, zdarzało mi się śmiać, ale zaraz potem przychodziła refleksja, że coś w tych gagach zgrzyta. I teraz już wiem – to, co w pierwszym sezonie było radosną kontrą wobec wcześniejszego dorobku DC, w drugim sezonie zamienia się w świadomą kosmetykę nowego DCU. Kalkulację, która sprawia, że żenada Peacemakera ma być narzędziem – tylko po to, by Superman mógł jeszcze mocniej lśnić. Nie wiem jeszcze, dokąd drugi sezon ostatecznie zmierza, ale już po pięciu odcinkach da się wyczuć, że radosna swoboda i bezkompromisowość została nieco stłamszona przez myślenie o kolejnych ruchach na szachownicy DCU, które Gunn zaplanował na później. Dotarłem do recenzji, która okazała się łyżką dziegciu w całej beczce miodu – jedynej (lub jednej z niewielu) negatywnej opinii o Peacemakerze, jaką można dziś znaleźć w sieci. Autor zwraca uwagę, że w opozycji do mizantropijnej wizji Zacka Snydera, Superman Jamesa Gunna ustanowił światło, nadzieję i humanizm jako fundament nowego DCU. To stawia Peacemakera w dość kłopotliwej pozycji: bohater musi godzić krwawą, cyniczną spuściznę ery Snydera z bardziej optymistycznym światopoglądem wyznaczonym przez Supermana. Serial niby sprawnie łączy te fakty, ale efekty bywają fragmentaryczne i niejednoznaczne – trudno się z tą opinią nie zgodzić. Według mnie drugi sezon Peacemakera nadal jest błyskotliwie napisany i świetnie zagrany. Cena jest oczywiście niezawodny. Ale moją ulubienicą pozostaje Jennifer Holland, prywatnie żona reżysera, a ogromny potencjał zdradza także Freddie Stroma, choć z niezrozumiałych przyczyn twórcy wciąż trzymają go nieco z boku tej historii. Gunn szczególnie dobrze odnajduje się w scenach dialogowych, ale odnoszę wrażenie, że serial byłby lepszy, gdyby pełnił on jedynie rolę scenarzysty, a nie jednocześnie showrunnera i architekta szerszego projektu spod znaku DCU. Ma to duży wpływ na dynamikę narracji i jej ton. Mówiąc wprost, nie wiadomo, czy serial chce dążyć do pokoju, czy raczej obśmiewać tę ideę. A wybaczcie, dla mnie jest to problem wręcz fundamentalny. Przeczytaj recenzję Supermana

6,0 Drugi sezon Peacemakera bawi, krwawi i błyszczy dialogami, ale zamiast szokować i prowokować, miejscami tonie w przewidywalności i kalkulowanej poprawności DCU. Plusy Błyskotliwe dialogi i świetna gra aktorska, szczególnie Jennifer Holland i Johna Ceny

Krwawa i bezkompromisowa komedia, charakterystyczna dla Gunna

Próba krytyki superbohaterskiego świata, choć nie zawsze skuteczna

Czasem poważne tematy podane w lekki, mądry sposób Minusy Przewidywalność i miałkość fabuły

Mało emocjonujące sceny akcji

Tonacja serialu bywa niejednoznaczna – trudno określić, czy chce krytykować, czy gloryfikować bohatera

Zbyt duża kalkulacja w kontekście nowego DCU ogranicza spontaniczność i świeżość pierwszego sezonu

