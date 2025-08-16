Dlaczego Superman otrzymał błyskawiczną premierę na VOD? Był ważny powód

Superman zadebiutował już w serwisach VOD po zaledwie 35 dniach od swojej kinowej premiery. Niektórzy widzowie wskazywali, że to wina słabnących zarobków filmu w kinach i Warner Bros. chce jak najszybciej wypuścić produkcję na streaming, gdy jest jeszcze o niej głośno. Tym samym nie będą musieli przeznaczać dodatkowego budżetu na promocję filmu na VOD i nośnikach fizycznych. Prawda okazuje się jednak o wiele ciekawsza i jak wyjaśnił James Gunn, tak szybki debiut w serwisach streamingowych jest ważnym powodem dla rozwoju uniwersum DC.

Superman – szybka premiera na VOD podyktowana debiutem drugiego sezonu Peacemakera

W rozmowie ze ScreenRant James Gunn po raz pierwszy wyjaśnił powód tej decyzji. Okazuje się, że wcześniejsza dostępność filmu w wersji cyfrowej ma bezpośredni związek z premierą drugiego sezonu Peacemakera, który niedawno otrzymał nowy zwiastun.