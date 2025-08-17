Peacemaker sezon 2. jest "zaje***ty" i na 100% jest dobrym serialem

Peacemaker sezon 2 ze 100 % pozytywnymi recenzjami
Pierwsze recenzje już trafiły do sieci i są niezwykle optymistyczne. W chwili publikacji tekstu Peacemaker sezon 2 może pochwalić się wynikiem 100% pozytywnych opinii na Rotten Tomatoes (to wynik zebrany na podstawie 35 recenzji).
Krytycy zgodnie chwalą połączenie absurdalnego humoru, brutalnej akcji i emocjonalnej głębi. John Cena ponownie zachwyca w tytułowej roli, a James Gunn pokazuje, że potrafi budować zarówno szerokie multiwersum DCU, jak i wciągające historie skupione na bohaterach.
Oto kilka opinii:
Drugi sezon Peacemakera ma w sobie tyle samo emocji, co Superman, to kolejne doskonałe ćwiczenie w budowaniu świata, a dzięki temu, że wydaje się być czystą ekspresją Gunna jako twórcy, śmiało mogę powiedzieć, że jest lepszy z tych dwóch.
Drugi sezon Peacemakera jest po prostu NIESAMOWITY. Absurdalny, zajebisty, krwawy i oczywiście przezabawny! Jednocześnie w pełni umacnia swoją pozycję w DCU dzięki kanonowi DCEU (wszystko idealnie się komponuje).
W drugim sezonie serialu Peacemaker zachowano emocje, krew, przekleństwa i seks z pierwszego sezonu, a uwagę skupiono na tematach izolacji i poczucia własnej wartości.
GramTV przedstawia:
Drugi sezon utrzymuje ducha pierwszego, rozwijając go o nowe wątki, zwroty akcji i większą introspekcję postaci. W obsadzie oprócz Johna Ceny zobaczymy Danielle Brooks, Jennifer Holland, Freddiego Stromę, Steve’a Agee i Franka Grillo. Serial ma być kluczowym elementem układanki DCU – Gunn zapowiada, że pojawią się w nim postacie znane z Supermana, a całość przygotuje grunt pod kolejne produkcje w uniwersum.
Sam James Gunn nie ukrywa ekscytacji: „Nie zrobiłem niczego, co kochałbym bardziej niż ten sezon ‘Peacemakera’, więc jestem niesamowicie podekscytowany, że ludzie go zobaczą” – podkreśla reżyser i współtwórca DCU. Premiera już 21 sierpnia.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!