Peacemaker sezon 2. jest "zaje***ty" i na 100% jest dobrym serialem

Recenzje są bardzo optymistyczne. James Gunn ma powody do zadowolenia.

Niedawno pokazaliśmy nowy, skierowany wyłącznie do dorosłych trailer drugiego sezonu Peacemakera. Premiera zaplanowana jest na 21 sierpnia na HBO Max. Zainteresowanie produkcją jest ogromne – zwłaszcza po kasowym sukcesie Supermana, który bezpośrednio prowadzi do wydarzeń z serialu. Obie produkcje są ze sobą powiązane.

Peacemaker sezon 2 ze 100 % pozytywnymi recenzjami

Pierwsze recenzje już trafiły do sieci i są niezwykle optymistyczne. W chwili publikacji tekstu Peacemaker sezon 2 może pochwalić się wynikiem 100% pozytywnych opinii na Rotten Tomatoes (to wynik zebrany na podstawie 35 recenzji).