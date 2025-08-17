Zaloguj się lub Zarejestruj

Peacemaker sezon 2. jest "zaje***ty" i na 100% jest dobrym serialem

Jakub Piwoński
2025/08/17 12:00
0
0

Recenzje są bardzo optymistyczne. James Gunn ma powody do zadowolenia.

Niedawno pokazaliśmy nowy, skierowany wyłącznie do dorosłych trailer drugiego sezonu Peacemakera. Premiera zaplanowana jest na 21 sierpnia na HBO Max. Zainteresowanie produkcją jest ogromne – zwłaszcza po kasowym sukcesie Supermana, który bezpośrednio prowadzi do wydarzeń z serialu. Obie produkcje są ze sobą powiązane.

Peacemaker
Peacemaker

Peacemaker sezon 2 ze 100 % pozytywnymi recenzjami

Pierwsze recenzje już trafiły do sieci i są niezwykle optymistyczne. W chwili publikacji tekstu Peacemaker sezon 2 może pochwalić się wynikiem 100% pozytywnych opinii na Rotten Tomatoes (to wynik zebrany na podstawie 35 recenzji).

Krytycy zgodnie chwalą połączenie absurdalnego humoru, brutalnej akcji i emocjonalnej głębi. John Cena ponownie zachwyca w tytułowej roli, a James Gunn pokazuje, że potrafi budować zarówno szerokie multiwersum DCU, jak i wciągające historie skupione na bohaterach.

Oto kilka opinii:

Drugi sezon Peacemakera ma w sobie tyle samo emocji, co Superman, to kolejne doskonałe ćwiczenie w budowaniu świata, a dzięki temu, że wydaje się być czystą ekspresją Gunna jako twórcy, śmiało mogę powiedzieć, że jest lepszy z tych dwóch.

Drugi sezon Peacemakera jest po prostu NIESAMOWITY. Absurdalny, zajebisty, krwawy i oczywiście przezabawny! Jednocześnie w pełni umacnia swoją pozycję w DCU dzięki kanonowi DCEU (wszystko idealnie się komponuje).

W drugim sezonie serialu Peacemaker zachowano emocje, krew, przekleństwa i seks z pierwszego sezonu, a uwagę skupiono na tematach izolacji i poczucia własnej wartości.

GramTV przedstawia:

Drugi sezon utrzymuje ducha pierwszego, rozwijając go o nowe wątki, zwroty akcji i większą introspekcję postaci. W obsadzie oprócz Johna Ceny zobaczymy Danielle Brooks, Jennifer Holland, Freddiego Stromę, Steve’a Agee i Franka Grillo. Serial ma być kluczowym elementem układanki DCU – Gunn zapowiada, że pojawią się w nim postacie znane z Supermana, a całość przygotuje grunt pod kolejne produkcje w uniwersum.

Sam James Gunn nie ukrywa ekscytacji: „Nie zrobiłem niczego, co kochałbym bardziej niż ten sezon ‘Peacemakera’, więc jestem niesamowicie podekscytowany, że ludzie go zobaczą” – podkreśla reżyser i współtwórca DCU. Premiera już 21 sierpnia.

Źródło:https://www.rottentomatoes.com/tv/peacemaker_2022/s02/reviews

Jakub Piwoński

Kulturoznawca, specjalista od promocji, ale także wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał.


