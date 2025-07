James Gunn wyjaśnia co jest kanonem nowego DCU. Jeszcze bardziej pogorszył sprawę

DCU zaczyna się kanonicznie od Koszmarnego Komanda, a potem kontynuuje w Supermanie. Następnie pojawia się drugi sezon Peacemakera. I to jest podstawa. Jeśli naprawdę chcecie to uprościć i nie komplikować sobie, zapamiętajcie, że te trzy rzeczy są kanonem – powiedział Gunn w opublikowanym wideo.

Szef DC Studios, James Gunn, postanowił raz na zawsze wyjaśnić, co oficjalnie należy do nowego kanonu DCU. Niestety, mimo zapewnień o prostocie, jego wyjaśnienia wywołały więcej pytań niż odpowiedzi.

Brzmi to jasno i klarownie, przynajmniej do czasu, aż Gunn zaczął rozwijać temat. Prezes DC Studios przyznał, że do kanonu należy również pierwszy sezon Peacemakera, w tym również wydarzenia znane z Legionu Samobójców jego reżyserii.

Wszystko, co pokażemy w segmencie „Poprzednio” w Peacemakerze, staje się kanonem. Wszystko, co bohaterowie wspominają o starym świecie, też staje się kanonem. Wiemy, że syn Ricka Flaga był wezwany na Corto Maltese, bo słyszymy o tym w Koszmarnym Komando. Ale to, co naprawdę musicie wiedzieć, to że wszystko od Koszmarnego Komanda przez Supermana aż do drugiego sezonu Peacemakera jest kanonem – dodał Gunn.

