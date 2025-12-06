W jaką postać wcieli się Scarlett Johansson w Batmanie 2? Fani już snują teorie

A jedna z nich jest dość zaskakująca.

Batman 2 powoli się rozkręca, choć przez długie miesiące film był w zawieszeniu. Prace zdjęciowe mają ruszyć w 2026 roku, a film zaplanowano na 2027 – co oznacza, że obsada staje się priorytetem dla studia. Do powracających gwiazd – Roberta Pattinsona, Colina Farrella i Andy’ego Serkisa – dołącza Scarlett Johansson, której angaż natychmiast rozpalił wyobraźnię fanów. Kogo mogłaby zagrać? Najnowsze przecieki sugerują, że odpowiedź może być ściśle powiązana z tajemniczym złoczyńcą, o którym pisaliśmy wcześniej. W jaką postać wcieli się Scarlett Johansson w Batmanie 2? Według branżowych doniesień Johansson otrzymała rolę, którą studio trzyma w absolutnej tajemnicy. Źródła wprost sugerują, że z pewnością „nie będzie to zwykła sojuszniczka Bruce’a Wayne’a”, a bardziej mroczna figura powiązana z historią miasta i jego najbardziej niebezpieczną instytucją – Azylem Arkham. Wcześniejszy przeciek o Doktorze Arkham jako jednym z kluczowych przeciwników zaczyna więc nabierać nowego znaczenia. Źródłem przecieku jest Jeff Sneider, branżowy insider.

W fandomie coraz częściej pojawia się teoria, że Reeves może wprowadzić Astrid Arkham – w komiksach zwaną Arkham Knight. Astrid, córka Jeremiaha Arkhama, błędnie wierzy, że Batman odpowiada za śmierć jej matki, i w dorosłym życiu staje się jedną z najbardziej obsesyjnych przeciwniczek Mrocznego Rycerza. Jeśli to właśnie tę postać ma zagrać Johansson, otworzyłoby to Reevesowi drogę do eksplorowania mitologii Arkham w sposób dotąd niewykorzystany.

Jednocześnie krąży inna teoria: że złoczyńcą sequelu będzie Hush – Thomas Elliott, przyjaciel Bruce’a z dzieciństwa, którego traumatyczna historia splata się mocno z przeszłością Wayne’ów. W takim wariancie Johansson mogłaby wcielić się w kogoś zupełnie innego – być może w postać związaną z Wayne’em jeszcze przed wydarzeniami pierwszego filmu, wpisując się w zapowiedzi Reevesa o „złoczyńcy, który uderzy w same fundamenty życia Bruce’a”. Na razie nikt z ekipy nie komentuje narastających plotek, ale jedno jest pewne: obsadzenie Johansson daje twórcom możliwość sięgnięcia po naprawdę nieoczywiste rozwiązania w przypadku angażu Johansson. Te oczywiste, które pojawiły się już wcześniej, dotyczą postać Barbary Gordon, Vicky Vale, Julie Madison, albo Posion Ivy, ale bardzo możliwe, że Reeves szykuje dla nas coś o wiele bardziej zaskakującego.

Jakub Piwoński Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.






