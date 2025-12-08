DC rozwiewa wątpliwości: właśnie dlatego Nightwing nigdy nie zostanie Batmanem

DC Comics oficjalnie potwierdziło to, o czym wielu fanów mogło podejrzewać od lat: choć Dick Grayson świetnie radził sobie jako zastępca Mrocznego Rycerza, Nightwing nigdy nie zostanie Batmanem na stałe. Przypomniano o tym w najnowsza seria DC K.O. Knightfight, który wykorzystuje fantastyczne światy do konfrontowania Bruce’a Wayne’a z alternatywnymi wersjami jego dawnych pomocników. W jednej z tych wizji to właśnie Dick przejmuje pelerynę i kaptur – ale ta fantazja szybko pokazuje, gdzie leży problem. Fakt ten naświetla Comicbook.com.

Nightwing nigdy nie zostanie Batmanem

W tej historii dobrze znany wszystkim fanom komiksu Dick Grayson osiągnął wiele przewodząc armii Robinów i zyskując status idealnego Batmana. Jednak gdy dochodzi do starcia z prawdziwym Bruce’em, ujawnia się kluczowa słabość Nightwinga: jego zbyt ufna natura. Bruce, mimo że słabszy fizycznie, wykorzystuje chwilę zawahania Graysona, by go przechytrzyć. To właśnie ten moment staje się brutalnym dowodem na to, że Dick – choć odważny, lojalny – zbyt łatwo wierzy ludziom, co w roli Batmana może stać się śmiertelnie niebezpieczne.