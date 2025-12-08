Zaloguj się lub Zarejestruj

DC rozwiewa wątpliwości: właśnie dlatego Nightwing nigdy nie zostanie Batmanem

Jakub Piwoński
2025/12/08 08:30
0
0

Choć wydawało się, że może zostać jego następcą, najwyraźniej są ku temu marne szanse.

DC Comics oficjalnie potwierdziło to, o czym wielu fanów mogło podejrzewać od lat: choć Dick Grayson świetnie radził sobie jako zastępca Mrocznego Rycerza, Nightwing nigdy nie zostanie Batmanem na stałe. Przypomniano o tym w najnowsza seria DC K.O. Knightfight, który wykorzystuje fantastyczne światy do konfrontowania Bruce’a Wayne’a z alternatywnymi wersjami jego dawnych pomocników. W jednej z tych wizji to właśnie Dick przejmuje pelerynę i kaptur – ale ta fantazja szybko pokazuje, gdzie leży problem. Fakt ten naświetla Comicbook.com.

komiks
komiks

Nightwing nigdy nie zostanie Batmanem

W tej historii dobrze znany wszystkim fanom komiksu Dick Grayson osiągnął wiele przewodząc armii Robinów i zyskując status idealnego Batmana. Jednak gdy dochodzi do starcia z prawdziwym Bruce’em, ujawnia się kluczowa słabość Nightwinga: jego zbyt ufna natura. Bruce, mimo że słabszy fizycznie, wykorzystuje chwilę zawahania Graysona, by go przechytrzyć. To właśnie ten moment staje się brutalnym dowodem na to, że Dick – choć odważny, lojalny – zbyt łatwo wierzy ludziom, co w roli Batmana może stać się śmiertelnie niebezpieczne.

Kontrast między bohaterami jest zresztą głęboko wpisany w ich charaktery. Batman działa najlepiej w cieniu, utrzymując emocjonalny dystans i podchodząc do każdej sytuacji z nieufnością graniczącą z paranoją. Nightwing natomiast kocha pracę zespołową, wierzy w ludzi i nie unika światła reflektorów. Te cechy czynią go jednym z najbardziej lubianych bohaterów w uniwersum DC. Ale jednocześnie sprawiają, że nie pasuje do roli Mrocznego Rycerza, która wymaga chłodnych kalkulacji i podejścia z góry zakładającego zdradę.

GramTV przedstawia:

Choć Dick Grayson już dwukrotnie sprawdził się jako Batman – w Prodigal i w Final Crisis – najnowsza historia DC tylko potwierdza, że Nightwing nie musi być następcą Bruce’a. Reprezentuje zupełnie inny rodzaj bohaterstwa, zbudowany na empatii i zaufaniu, a nie na strachu i kontroli. I właśnie dlatego jego własna legenda stoi obok Batmana, a nie na jego miejscu.

komiks
komiks

Źródło:https://comicbook.com/comics/feature/dc-officially-confirms-the-real-reason-nightwing-will-never-become-batman/

Tagi:

Popkultura
superbohaterowie
komiks
DC
DC Studios
DC Comics
Nightwing
Batman
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112