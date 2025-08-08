Batman 2 wraca do gry. Znamy termin rozpoczęcia zdjęć i nową datę premiery

Po długich spekulacjach i problematycznym rozwijaniu scenariusza Batman 2 w końcu został oficjalnie zapowiedziany.

Po długim okresie ciszy i mnożących się spekulacji, w końcu pojawiły się konkretne informacje na temat kontynuacji filmu Batman w reżyserii Matta Reevesa. Niestety, nowe informacje wskazują, że fani będą musieli uzbroić się w cierpliwość. Biorąc jednak pod uwagę, że film był na krawędzi anulowania lub przejęcia go przez innego twórcę, zielone światło od Warner Bros. wypada uznać za sukces. Batman 2 – zdjęcia ruszają wiosną 2026 Prezes Warner Bros., David Zaslav, potwierdził, że zdjęcia do sequela rozpoczną się wiosną 2026 roku. Już w maju tego roku pojawiały się nieoficjalne doniesienia, że planowana lokacja to Londyn, a start produkcji przewidziano na marzec. Teraz informacje te zostały w dużej mierze potwierdzone. Produkcja filmu przedłużała się w ostatnich miesiącach z uwagi na trudności w tworzeniu scenariusza (wywołanymi m.in. problemami osobistymi twórcy) – materiał jednak ostatecznie pojawił się na biurku Warner Bros. w lipcu i najwyraźniej został zaakceptowany.

Siłą rzeczy jednak, start zdjęć zapowiedziany na 2026 przesuwa premierę filmu o kolejny rok. Premiera Batmana 2 została przesunięta na 1 października 2027 roku. To kolejne opóźnienie – pierwotnie film miał trafić do kin w 2025 roku, potem w 2026, następnie przypuszczano, że najbardziej realny będzie 2027 i to na w tej chwili najpewniejsza data.

GramTV przedstawia:

Tym razem współautorem scenariusza został oficjalnie Mattson Tomlin – scenarzysta, który nieformalnie pracował także nad pierwszą częścią z 2022 roku. Fabuła sequela wciąż trzymana jest w tajemnicy. Wiadomo natomiast, że Robert Pattinson powróci w roli Batmana, a do obsady mają dołączyć ponownie m.in. Zoë Kravitz, Paul Dano, Jeffrey Wright, Andy Serkis i Colin Farrell. Spekuluje się także o większej roli Barry’ego Keoghana, którego krótki występ jako Joker wzbudził ogromne zainteresowanie widzów – choć jego udział nie został jeszcze oficjalnie potwierdzony. Nie jest też pewne, czy film w jakikolwiek sposób będzie mieć związek z rozwijanym DCU, ale tego dowiemy się pewnie w najbliższych miesiącach. Pierwszy Batman z 2022 roku odniósł sukces zarówno artystyczny, jak i komercyjny. Reeves od początku deklarował, że planuje trylogię. Wszystko wskazuje na to, że ten plan wciąż jest aktualny – choć jego realizacja wymagać będzie jeszcze sporo cierpliwości.

Jakub Piwoński Kulturoznawca, specjalista od promocji, ale także wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał.





