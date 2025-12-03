Zaloguj się lub Zarejestruj

Marvel właśnie ujawnił największą słabość bohatera, który teraz jeszcze bardziej przypomina Batmana od DC

Jakub Piwoński
2025/12/03 14:40
Podobieństwa między postaciami widoczne są gołym okiem. Ale nie tylko w stroju i stylu.

Batman i Czarna Pantera od dawna są porównywani: bogaci, niezwykle utalentowani, stoiccy, wierni swojej ojczyźnie i gotowi współpracować z półbogami, by ratować świat. Obaj łączą czerń w stroju, zaawansowaną technologię i mistrzowski intelekt. Jednak ich pragmatyzm i skłonność do izolacji nigdy nie były bez konsekwencji – Batman od dawna mierzy się z samotnością i utratą zaufania bliskich. Teraz Marvel najwyraźniej dał T’Challi podobną słabość.

Czarna Pantera
Czarna Pantera

Czarna Pantera zyskał podobną słabość, co Batman

Seria komiksów Johna Ridleya (2021) ujawniła mroczny sekret Czarnej Pantery. T’Challa, oddając Wakandę w ręce demokracji, sfingował śmierć dziesięciu elitarnych żołnierzy i wysłał ich w świat jako uśpionych agentów. Ich zadaniem było chronić Wakandę, nawet jeśli wymagałoby to zabicia światowych przywódców. Dodatkowo opracował plany pokonania Avengersów – wszystko w imię bezpieczeństwa swojego królestwa.

Podobnie jak w przypadku Batmana, nadmierna samodzielność i brak zaufania doprowadziły do katastrofy. Jeden z agentów zdradził T’Challę, ujawniając jego plany, co wywołało globalny kryzys. Zaufanie do Czarnej Pantery zostało zniszczone, przyjaciele i sojusznicy poczuli się zdradzeni, a T’Challa znalazł się w izolacji większej niż kiedykolwiek wcześniej.

To powtarzający się motyw w uniwersum superbohaterów: pragmatyzm i skłonność do kontroli, choć często zaletą, stają się źródłem największych problemów. Czarna Pantera przyjął w tym zakresie najciemniejsze cechy Batmana – samotność, nadmierną odpowiedzialność i gotowość do podejmowania drastycznych decyzji dla dobra kraju. Ta droga stoi w opozycji do przesłania dostrzegania siły we wspólnocie, która jest motorem napędowym serii Avengers.

Czy T’Challa czegoś się nauczy od Batmana? W najnowszych komiksach powraca do Wakandy jako król, ale konsekwencje jego działań pozostają. Marvel najwyraźniej pokazuje, że nawet najpotężniejsi bohaterowie mają wady, które mogą ich zniszczyć, jeśli pozwolą, by kontrola i izolacja przewyższyły zaufanie i współpracę.

Źródło:https://comicbook.com/comics/feature/marvel-gave-batmans-greatest-weakness-to-black-panther-it-destroyed-him/

Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


