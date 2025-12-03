Marvel właśnie ujawnił największą słabość bohatera, który teraz jeszcze bardziej przypomina Batmana od DC

Podobieństwa między postaciami widoczne są gołym okiem. Ale nie tylko w stroju i stylu.

Batman i Czarna Pantera od dawna są porównywani: bogaci, niezwykle utalentowani, stoiccy, wierni swojej ojczyźnie i gotowi współpracować z półbogami, by ratować świat. Obaj łączą czerń w stroju, zaawansowaną technologię i mistrzowski intelekt. Jednak ich pragmatyzm i skłonność do izolacji nigdy nie były bez konsekwencji – Batman od dawna mierzy się z samotnością i utratą zaufania bliskich. Teraz Marvel najwyraźniej dał T’Challi podobną słabość. Czarna Pantera zyskał podobną słabość, co Batman Seria komiksów Johna Ridleya (2021) ujawniła mroczny sekret Czarnej Pantery. T’Challa, oddając Wakandę w ręce demokracji, sfingował śmierć dziesięciu elitarnych żołnierzy i wysłał ich w świat jako uśpionych agentów. Ich zadaniem było chronić Wakandę, nawet jeśli wymagałoby to zabicia światowych przywódców. Dodatkowo opracował plany pokonania Avengersów – wszystko w imię bezpieczeństwa swojego królestwa.

Podobnie jak w przypadku Batmana, nadmierna samodzielność i brak zaufania doprowadziły do katastrofy. Jeden z agentów zdradził T’Challę, ujawniając jego plany, co wywołało globalny kryzys. Zaufanie do Czarnej Pantery zostało zniszczone, przyjaciele i sojusznicy poczuli się zdradzeni, a T’Challa znalazł się w izolacji większej niż kiedykolwiek wcześniej.

To powtarzający się motyw w uniwersum superbohaterów: pragmatyzm i skłonność do kontroli, choć często zaletą, stają się źródłem największych problemów. Czarna Pantera przyjął w tym zakresie najciemniejsze cechy Batmana – samotność, nadmierną odpowiedzialność i gotowość do podejmowania drastycznych decyzji dla dobra kraju. Ta droga stoi w opozycji do przesłania dostrzegania siły we wspólnocie, która jest motorem napędowym serii Avengers. Czy T’Challa czegoś się nauczy od Batmana? W najnowszych komiksach powraca do Wakandy jako król, ale konsekwencje jego działań pozostają. Marvel najwyraźniej pokazuje, że nawet najpotężniejsi bohaterowie mają wady, które mogą ich zniszczyć, jeśli pozwolą, by kontrola i izolacja przewyższyły zaufanie i współpracę.

Jakub Piwoński Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.





