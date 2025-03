Perspektywy CD Projektu - zachwyt wynikami i rozczarowanie terminami

Zacznijmy od liczb, bo te potrafią działać na wyobraźnię. CD Projekt pozostaje maszyną do zarabiania pieniędzy. W 2024 roku przychody osiągnęły poziom niemal miliarda złotych - to najwyższy wynik w historii w roku bez znaczącej premiery. Zysk netto to 470 mln złotych. Na koniec zeszłego roku same rezerwy gotówkowe na kontach CD Projektu wyniosły niemalże 1,5 mld złotych, czyli o 170 mln zł więcej niż rok wcześniej. To wszystko mimo ogromnych inwestycji w nowe projekty, a także wypłaty 100 mln zł dywidendy dla akcjonariuszy. Co zapewnia tak imponujące liczby? Nadal fantastycznie sprzedaje się Cyberpunk 2077, który wygenerował więcej przychodów niż w 2021 i 2022 roku, a więc krótko po premierze. To potwierdza, że inwestycje w odbudowę gry były uzasadnione nie tylko wizerunkowo, ale przede wszystkim finansowo. Nie zwalnia też Wiedźmin - seria w 2024 roku osiągnęła przychody na niemal tym samym poziomie co rok wcześniej, odpowiadając za 20% wpływów spółki.

Prezentacja CD Projektu

W tym momencie głównym projektem CD Projektu jest oczywiście Wiedźmin 4. Zanim przejdziemy do pozostałych warto zatrzymać się w tym miejscu. Niestety spółka przekazała mocno rozczarowujące informacje - nie ma co liczyć na premierę do końca 2026 roku. 2027 rok jest więc najwcześniejszym możliwym terminem. Obecnie zespół deweloperski liczy 411 osób i powoli rośnie. Studio po raz kolejny zadeklarowało też, że nie ma problemów z Unreal Engine 5, a współpraca z Epic Games idzie wzorowo. Na tym etapie trudno było jednak spodziewać się czegoś innego.

Warto wspomnieć, że dzień po publikacji wyników finansowych giełdowe notowania CD Projektu spadały o nawet 8%, mimo że wyniki finansowe były powyżej oczekiwań. Powodem jest właśnie rozczarowanie późną premierą Wiedźmina 4. Część inwestorów i analityków spodziewała się debiutu w 2026 roku. Mimo wszystko trzeba pamiętać, że po ogromnych spadkach po premierze Cyberpunka 2077 notowania CD Projektu nigdy nie były tak wysoko jak teraz. Była to więc naturalna korekta po większych wzrostach.

Coraz większy rozpęd znanych projektów…

Przyjrzyjmy się pozostałym projektom realizowanym przez CD Projekt. Do przodu idą prace nad nowym Cyberpunkiem, który wszedł w fazę koncepcyjną. Obecnie nad grą w kanadyjskim oddziale pracują 84 osoby. W pre-produkcji nadal z kolei jest Project Sirius realizowany przez The Molasses Flood - obecnie odpowiada za niego 49 osób. CD Projekt przejął też pozostałe udziały w studiu i formalnie połączy je z oddziałem w Vancouver, aby uprościć grupę i dokonać większej synergii zespołów. Kolejny istotny projekt to Hadar - nowe IP studia znajduje się w fazie koncepcyjnej realizowanej przez 17 osób. Jeśli te liczby wydają się niewielkie, musicie pamiętać, że to nie wszystkie osoby zaangażowane w te gry. CD Projekt posiada 124 specjalistów wspierających wszystkie projekty. To głównie QA, AI, lokalizacje czy analizy danych. Łącznie daje to ponad 700 osób pracujących przy 4 ogłoszonych projektach oraz kilku nowych, o których właśnie się dowiedzieliśmy

… oraz kilka nowych

Nowością w raporcie rocznym były pierwsze informacje o nowych, wcześniej nieogłoszonych projektach. Zaskakujące okazało się, że jeden z nich realizowany jest przez Fool’s Theory, twórców Seven oraz The Thaumaturge. Deweloper tworzy remake pierwszego Wiedźmina, który jest na etapie koncepcyjnym. Jak się jednak teraz okazało, CD Projekt zlecił studiu jeszcze jedną, bliżej nieokreśloną rzecz. Wiemy jednak, że na pewno będzie to coś “growego”, co wbrew pozorom nie jest takie oczywiste. To dosyć zaskakujący obrót spraw - mimo sprzedażowej porażki The Thaumaturge studio mocno się rozwija właśnie dzięki kontraktom z CD Projektem. Obecnie, według profilu na LinkedIn, deweloper z Bielsko-Białej zatrudnia około 130 osób.