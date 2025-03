CD Projekt nie poprzestanie na stworzeniu “najlepszej gry RPG". Polscy deweloperzy mają wielkie ambicje

Kiedyś marzyliśmy, by zostać producentem najlepszych gier RPG na świecie. Z czasem zdaliśmy sobie sprawę, że można nim się stać tylko na bardzo krótko po wydaniu gry. Poprzedni sukces nie może nas definiować, bo nie daje gwarancji kolejnego. Realizacja tego marzenia to ciągła praca, więc nie możemy ani na moment stracić czujności – inaczej potkniemy się o własne nogi.Dziś nasza ambicja sięga jeszcze wyżej. Chcemy stać się globalnym twórcą popkultury i rozrywki – z grami w centrum, otoczonymi produktami i wydarzeniami kierowanymi do fanów naszych produkcji. To może być wszystko: film, serial, animacja, książka itd. „Cyberpunk: Edgerunners”, serial anime, który stworzyliśmy razem z japońskim studiem Trigger i który ponad dwa lata temu zadebiutował na Netflixie, to dopiero przedsmak tego, co mamy w planach na kolejne lata.