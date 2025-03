Project Warlock 2 dostępne za 13 zł (lub 10 zł) w Humble Store. Polska strzelanka z dużą przeceną

Tytuł standardowo otrzymamy za co najmniej 59,99 zł.

W Humble Store pojawiła się promocja na grę Project Warlock 2. Jest to kontynuacja dobrze przyjętego FPS-a od polskiego studia Buckshot Software. Tytuł przez ograniczony czas jest dostępny w rekordowo niskiej cenie. Warto wspomnieć, że po skorzystaniu z oferty otrzymamy dostęp do klucza do wykorzystania na Steamie.

Project Warlock 2 - promocja w Humble Store

W ramach promocji trwającej do 3 kwietnia możemy kupić Project Warlock 2 w cenie 13,19 zł - posiadacze Humble Choice mają dostęp do zniżki, dzięki której zapłacą tylko 10,67 zł. Tytuł jest retro FPS-em dostępnym w ramach wczesnego dostępu od 10 czerwca 2022 roku. Dla porównania, według gg.deals za grę zapłacimy w innych sklepach nie mniej niż 59,99 zł. Polska produkcja jest wciąż rozwijana, ostatnia aktualizacja wprowadziła sporo nowości w ramach rozdziału 3.