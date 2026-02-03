Związki zawodowe domagają się odejścia prezesa Ubisoftu

Co dalej? Rozmówcami Game Developer byli niedawno Marc Rutschlé i Chakib Mataoui, dwaj pracownicy paryskiej centrali Ubisoftu i jednocześnie przedstawiciele związku zawodowego Solidaires Informatique. Obaj deweloperzy wprost wezwali obecnego prezesa firmy, Yvesa Guillemota, do ustąpienia z zajmowanego stanowiska.
65-letni dziś Guillemot to jeden z założycieli Ubisoftu. Studio do życia powołał on w 1986 roku wraz z czteroma swoimi braćmi. Miał on zatem swój wkład zarówno w wejście Ubi na szczyt, jak i w ostatni poważny kryzys. Pracownicy zarzucają Francuzowi, iż w ostatnich latach zajmował się on wyłącznie planami redukcji zatrudnienia, a ponadto zatrudnił swojego syna, Charliego Guillemota, na stanowisku prezesa Vantage Studios.
GramTV przedstawia:
Tak przedstawiciel związku opisują, czym motywują swoje żądania:
Jeżeli zwyczajnie obsadza się te stanowiska wyłącznie białymi męskimi kolegami, to nie promuje się żadnej różnorodności ani nie zyskuje się nowych opinii lub pomysłów. My zaś zajmujemy się pracą kreatywną. Potrzebujemy, by napływały do nas nowe pomysły, które pomogłyby nam w tworzeniu nowych świetnych gier. Ale nie mamy tego. Nie mamy tutaj takiego podejścia do kreatywności.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!