Związki zawodowe domagają się odejścia prezesa Ubisoftu

Mimo upływu czasu trudno powiedzieć, by sytuacja w Ubisofcie jakoś szczególnie się unormowała. Atmosfera wokół francuskiej firmy nadal nie jest najlepsza.

Co więcej, nie zanosi się, by miała się lepsza stać. Szczególnie że związki zawodowe domagają się zdecydowanych ruchów.

Czy Yves Guillemot ustąpi ze stanowiska prezesa Ubisoftu?

Przypomnijmy, że niedawno okazało się, iż Ubisoft planuje poważne zwolnienia. W ich następstwie pracę w nadchodzących tygodniach miałoby stracić około 200 dotychczasowych pracowników. Jak się okazuje, dla zatrudnionych w firmie takie deklaracje miały zostać odebrane jako “zdrada” i jedynie wzmogły gniew wśród i tak już rozgniewanej kadry.