Możliwy masowy exodus pracowników w Ubisofcie

Każdy kolejny dzień przynosi nowe doniesienia z tonącego okrętu, jakim wydaje się obecnie Ubisoft. Problemy firmy nie tylko nie ustają, a wydaje się, że wręcz narastają.

Coraz więcej wskazuje, że Ubisoft po trwającym kryzysie nie będzie już tą samą firmą, co wcześniej. Przynajmniej na poziomie pracowniczym. Ubisoft czeka masowy odpływ pracowników? Problemów firmy ciąg dalszy Tom Henderson, właściciel serwisu Insider Gaming, ujawnił bowiem, że według jego źródeł Ubisoft może czekać prawdziwy pracowniczy exodus. Atmosfera wewnątrz firmy podobno nie jest najlepsza i niektórzy zatrudnieni otwarcie już krytykują swoich przełożonych. Ba, niektórzy pracownicy nie kryją się nawet z tym, że chociaż na razie zachowali swoje posady, to poszukują już nowego miejsca pracy.

Z wpisu Henderson wyłania się obraz potężnego chaosu, który ma mieć obecnie miejsce w Ubisofcie: Po ogłoszeniu restrukturyzacji i trzeciej rundy cięć kosztów wewnętrzne kanały komunikacyjne Ubisoftu pełne są pracowników obwiniających wyższy management i dopominających się zmiany. To niesamowite widzieć ludzi tak otwarcie i do tego stopnia krytykujących firmę, w której pracują, chociaż po tylu latach problemów nie jest to zaskoczeniem. Niektórzy pracownicy powiedzieli mi, że dla nich był to ostatni gwóźdź do trumny i będą szukać zatrudnienia gdzie indziej. Inni zaś postanowili przyspieszyć realizację swoich planów awaryjnych na wypadek zwolnienia. Jeszcze inni publicznie ogłosili na LinkedInie, że szukają obecnie pracy i to pomimo tego, że nadal są zatrudnieni przez firmę. Ubisoft czeka masowy odpływ talentów, nawet bez nadchodzących zwolnień.

GramTV przedstawia:

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

