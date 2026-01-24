Zaloguj się lub Zarejestruj

Możliwy masowy exodus pracowników w Ubisofcie

Maciej Petryszyn
2026/01/24 17:30
Każdy kolejny dzień przynosi nowe doniesienia z tonącego okrętu, jakim wydaje się obecnie Ubisoft. Problemy firmy nie tylko nie ustają, a wydaje się, że wręcz narastają.

Coraz więcej wskazuje, że Ubisoft po trwającym kryzysie nie będzie już tą samą firmą, co wcześniej. Przynajmniej na poziomie pracowniczym.

Ubisoft
Ubisoft

Ubisoft czeka masowy odpływ pracowników? Problemów firmy ciąg dalszy

Tom Henderson, właściciel serwisu Insider Gaming, ujawnił bowiem, że według jego źródeł Ubisoft może czekać prawdziwy pracowniczy exodus. Atmosfera wewnątrz firmy podobno nie jest najlepsza i niektórzy zatrudnieni otwarcie już krytykują swoich przełożonych. Ba, niektórzy pracownicy nie kryją się nawet z tym, że chociaż na razie zachowali swoje posady, to poszukują już nowego miejsca pracy.

Z wpisu Henderson wyłania się obraz potężnego chaosu, który ma mieć obecnie miejsce w Ubisofcie:

Po ogłoszeniu restrukturyzacji i trzeciej rundy cięć kosztów wewnętrzne kanały komunikacyjne Ubisoftu pełne są pracowników obwiniających wyższy management i dopominających się zmiany. To niesamowite widzieć ludzi tak otwarcie i do tego stopnia krytykujących firmę, w której pracują, chociaż po tylu latach problemów nie jest to zaskoczeniem.

Niektórzy pracownicy powiedzieli mi, że dla nich był to ostatni gwóźdź do trumny i będą szukać zatrudnienia gdzie indziej. Inni zaś postanowili przyspieszyć realizację swoich planów awaryjnych na wypadek zwolnienia. Jeszcze inni publicznie ogłosili na LinkedInie, że szukają obecnie pracy i to pomimo tego, że nadal są zatrudnieni przez firmę.

Ubisoft czeka masowy odpływ talentów, nawet bez nadchodzących zwolnień.

Dodajmy do tego, że sama francuska firma planowała masowe zwolnienia. Przypomnijmy, że według plotek do 2028 roku planowano zakończenie współpracy z co najmniej 2 tysiącami pracowników. A przecież już w poprzednich 3 latach liczba osób zatrudnionych w Ubi spadła o 3 tysiące. Jak nietrudno się domyślić, zapowiedź takich cięć średnio spodobała się zainteresowanym, którzy zorganizowali nawet strajk.

Z zewnątrz wygląda więc tak, jakby Ubisoft tonął. Zaczęło się od niespodziewanego komunikatu, w którym ogłoszono skasowanie aż 6 projektów, w tym wyczekiwanego remake’a Prince of Persia: Piaski Czasu, a także opóźnienie 7 innych produkcji. Szybko na te informacje zareagował rynek, przez co ceny akcji francuskiego studia zaczęły szorować po dnie. Teraz dochodzą do tego wewnętrzne problemy z niezadowolonymi pracownikami. Ewidentnie nie jest dobrze...

Źródło:https://www.thegamer.com/ubisoft-employee-anger-quitting-cancelations/

Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

