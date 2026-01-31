Beyond Good & Evil 2 jest bezpieczne. Dyrektor kreatywny gry uspokaja fanów

Kilka dni temu informowaliśmy, że Beyond Good & Evil 2 „pozostaje priorytetem” Ubisoftu. Wiele osób obawiało się bowiem, że druga część Beyond Good & Evil trafiła do kosza wraz z innymi grami anulowanymi ostatnio przez francuską firmę. Na szczęście wspomniana produkcja wciąż powstaje, a jej dyrektor kreatywny zapewnia, że twórcy zamierzają dostarczyć graczom „niezwykłą grę”.

Twórcy Beyond Good & Evil 2 są „skoncentrowani na dostarczeniu graczom niezwykłej gry”

Fawzi Mesmar – dyrektor kreatywny Beyond Good & Evil 2 – opublikował wpis na portalu LinkedIn (dzięki GamingBolt), w którym zapewnił, że ostatnie decyzje Ubisoftu nie wpłynęły na jego zespół. Deweloper podziękował również wszystkim, którzy kontaktowali się z nim po ostatnich decyzjach francuskiej firmy. Niestety Mesmar nie podzielił się żadnymi szczegółami na temat drugiej części Beyond Good & Evil.