Zaloguj się lub Zarejestruj

Beyond Good & Evil 2 jest bezpieczne. Dyrektor kreatywny gry uspokaja fanów

Mikołaj Ciesielski
2026/01/31 10:30
0
0

Dyrektor kreatywny zapewnia, że ostatnie decyzje Ubisoftu nie wpłynęły na produkcję drugiej części Beyond Good & Evil.

Kilka dni temu informowaliśmy, że Beyond Good & Evil 2 „pozostaje priorytetem” Ubisoftu. Wiele osób obawiało się bowiem, że druga część Beyond Good & Evil trafiła do kosza wraz z innymi grami anulowanymi ostatnio przez francuską firmę. Na szczęście wspomniana produkcja wciąż powstaje, a jej dyrektor kreatywny zapewnia, że twórcy zamierzają dostarczyć graczom „niezwykłą grę”.

Beyond Good & Evil 2
Beyond Good & Evil 2

Twórcy Beyond Good & Evil 2 są „skoncentrowani na dostarczeniu graczom niezwykłej gry”

Fawzi Mesmar – dyrektor kreatywny Beyond Good & Evil 2 – opublikował wpis na portalu LinkedIn (dzięki GamingBolt), w którym zapewnił, że ostatnie decyzje Ubisoftu nie wpłynęły na jego zespół. Deweloper podziękował również wszystkim, którzy kontaktowali się z nim po ostatnich decyzjach francuskiej firmy. Niestety Mesmar nie podzielił się żadnymi szczegółami na temat drugiej części Beyond Good & Evil.

Dziękuję wszystkim, którzy skontaktowali się ze mną w ciągu ostatnich kilku dni w związku z ostatnimi wiadomościami dotyczącymi Ubisoftu. Ostatnie zmiany nie mają wpływu na mnie, mój zespół i nasz projekt Beyond Good & Evil 2 – poinformował deweloper.

GramTV przedstawia:

Mesmar podkreślił również, że jest „zasmucony” informacją o anulowaniu wielu projektów Ubisoftu. Deweloper zachęcił również wszystkich do „oferowania wsparcia” osobom, które pracowały nad skasowanymi przez francuską firmę produkcjami. Na koniec zapewnił natomiast, że zespół odpowiedzialny za Beyond Good & Evil 2 jest „zaangażowany i skoncentrowany na dostarczeniu graczom niezwykłej gry”.

Na koniec przypomnijmy, że Beyond Good & Evil 2 ma być prequelem wydanego w 2003 roku Beyond Good & Evil. Zgodnie z zapowiedziami gra powstaje z myślą o komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Niestety Ubisoft wciąż nie ujawnił, kiedy możemy spodziewać się premiery wspomnianej produkcji.

Źródło:https://gamingbolt.com/beyond-good-and-evil-2-creative-director-says-it-is-not-affected-by-ubisofts-restructuring

Tagi:

News
Ubisoft
gra akcji
Beyond Good & Evil 2
science fiction
TPP
produkcja
rozwój gry
Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112