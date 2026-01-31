Beyond Good & Evil 2 jest bezpieczne. Dyrektor kreatywny gry uspokaja fanów

Twórcy Beyond Good & Evil 2 są „skoncentrowani na dostarczeniu graczom niezwykłej gry”
Fawzi Mesmar – dyrektor kreatywny Beyond Good & Evil 2 – opublikował wpis na portalu LinkedIn (dzięki GamingBolt), w którym zapewnił, że ostatnie decyzje Ubisoftu nie wpłynęły na jego zespół. Deweloper podziękował również wszystkim, którzy kontaktowali się z nim po ostatnich decyzjach francuskiej firmy. Niestety Mesmar nie podzielił się żadnymi szczegółami na temat drugiej części Beyond Good & Evil.
Dziękuję wszystkim, którzy skontaktowali się ze mną w ciągu ostatnich kilku dni w związku z ostatnimi wiadomościami dotyczącymi Ubisoftu. Ostatnie zmiany nie mają wpływu na mnie, mój zespół i nasz projekt Beyond Good & Evil 2 – poinformował deweloper.
Mesmar podkreślił również, że jest „zasmucony” informacją o anulowaniu wielu projektów Ubisoftu. Deweloper zachęcił również wszystkich do „oferowania wsparcia” osobom, które pracowały nad skasowanymi przez francuską firmę produkcjami. Na koniec zapewnił natomiast, że zespół odpowiedzialny za Beyond Good & Evil 2 jest „zaangażowany i skoncentrowany na dostarczeniu graczom niezwykłej gry”.
Na koniec przypomnijmy, że Beyond Good & Evil 2 ma być prequelem wydanego w 2003 roku Beyond Good & Evil. Zgodnie z zapowiedziami gra powstaje z myślą o komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Niestety Ubisoft wciąż nie ujawnił, kiedy możemy spodziewać się premiery wspomnianej produkcji.
