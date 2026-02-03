Zaloguj się lub Zarejestruj

Powrót do Nowego Jorku bez niespodzianek. The Division wraca w formie, która może rozczarować

Patrycja Pietrowska
2026/02/03 18:00
0
0

Definitive Edition bez rewolucji.

W Xbox Store pojawiła się karta produktu Tom Clancy’s The Division: Definitive Edition, co praktycznie zamyka spekulacje na temat ewentualnego remastera. Biorąc pod uwagę, że oryginalna gra zadebiutowała w 2016 roku, część odbiorców zakładała, że nowa edycja może zawierać ulepszenia wizualne lub techniczne. Z opisu dostępnego w sklepie wynika jednak, że Definitive Edition to wyłącznie kompletna paczka dotychczasowej zawartości.

The Division: Definitive Edition
The Division: Definitive Edition

Nadzieje fanów rozwiane. The Division: Definitive Edition bez zmian technicznych

Zamiast odświeżonej oprawy czy zmian w mechanice gracze otrzymują podstawową wersję gry wraz ze wszystkimi wcześniej wydanymi dodatkami oraz pakietami kosmetycznymi. Całość wyceniono na 229,99 zł a wydawca określa zestaw jako pełne doświadczenie The Division.

Pakiet obejmuje podstawową wersję Tom Clancy’s The Division, przepustkę sezonową oraz wszystkie trzy fabularne rozszerzenia, czyli Underground, Survival i Last Stand. Do zestawu dołączono również ekskluzywne stroje, dodatkową broń oraz pakiety kosmetyczne inspirowane różnymi motywami.

GramTV przedstawia:

Przeżyj pełnię wrażeń w The Division dzięki Definitive Edition! Czeka na ciebie podstawowa gra, wszystkie trzy rozszerzenia w ramach Przepustki Sezonowej, a także szereg pakietów zmiany wyglądu.  – czytamy w Xbox Store.

Warto przy okazji przypomnieć, że The Division 3 zostało zapowiedziane w 2023 roku, jednak do tej pory nie pokazano żadnych materiałów z rozgrywki. Producent wykonawczy Julian Gerighty zapewniał niedawno, że nowa część ma wywrzeć podobny wpływ jak pierwsza odsłona. Na ten moment Definitive Edition pozostaje więc jedyną nowością dla fanów marki, oferując powrót do znanego Nowego Jorku bez oczekiwanych zmian technologicznych.

Źródło:https://www.videogameschronicle.com/news/the-division-definitive-edition-has-appeared-on-the-xbox-store-seemingly-ending-hopes-of-a-remaster/

News
Ubisoft
Xbox One
Tom Clancy's The Division
Xbox
Xbox Series X
Xbox Series S
Xbox Store
Tom Clancy’s The Division: Definitive Edition
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

