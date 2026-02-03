Powrót do Nowego Jorku bez niespodzianek. The Division wraca w formie, która może rozczarować

W Xbox Store pojawiła się karta produktu Tom Clancy’s The Division: Definitive Edition, co praktycznie zamyka spekulacje na temat ewentualnego remastera. Biorąc pod uwagę, że oryginalna gra zadebiutowała w 2016 roku, część odbiorców zakładała, że nowa edycja może zawierać ulepszenia wizualne lub techniczne. Z opisu dostępnego w sklepie wynika jednak, że Definitive Edition to wyłącznie kompletna paczka dotychczasowej zawartości.
Nadzieje fanów rozwiane. The Division: Definitive Edition bez zmian technicznych
Zamiast odświeżonej oprawy czy zmian w mechanice gracze otrzymują podstawową wersję gry wraz ze wszystkimi wcześniej wydanymi dodatkami oraz pakietami kosmetycznymi. Całość wyceniono na 229,99 zł a wydawca określa zestaw jako pełne doświadczenie The Division.
Pakiet obejmuje podstawową wersję Tom Clancy’s The Division, przepustkę sezonową oraz wszystkie trzy fabularne rozszerzenia, czyli Underground, Survival i Last Stand. Do zestawu dołączono również ekskluzywne stroje, dodatkową broń oraz pakiety kosmetyczne inspirowane różnymi motywami.
Przeżyj pełnię wrażeń w The Division dzięki Definitive Edition! Czeka na ciebie podstawowa gra, wszystkie trzy rozszerzenia w ramach Przepustki Sezonowej, a także szereg pakietów zmiany wyglądu. – czytamy w Xbox Store.
