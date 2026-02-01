To były najlepsze lata Ubisoftu. Francuski deweloper wydał 8 gier w zaledwie dwa lata, a część z nich stała się klasykami

Ubisoft – przez dwa lata studio wydało aż 8 gier, które stały się klasykami
Wspomnienia wracają szczególnie często, gdy obecnie Ubisoft mierzy się z serią problemów. Decyzje zarządu budzą kontrowersje, kolejne produkcje znikają z harmonogramów, a nowe odsłony znanych marek nie wzbudzają już takiego entuzjazmu i zainteresowania jak dawniej. To właśnie ten kontrast sprawia, że gracze chętnie cofają się myślami do złotego okresu z początku pierwszej dekady XXI wieku. Z tego powodu powstał wpis na Reddicie, który uruchomił falę nostalgii.
W latach 2003-2004 Ubisoft wypuścił imponującą kolekcję gier, które reprezentowały zupełnie różne gatunki. W krótkim czasie na rynku pojawiły się takie tytuły jak Rayman 3: Hoodlum Havoc, Tom Clancy’s Rainbow Six 3: Raven Shield czy stylizowane na komiks XIII. Niedługo później gracze zachwycali się Prince of Persia: Sands of Time, a także docenionym po latach Beyond Good & Evil.
GramTV przedstawia:
Rok później tempo wcale nie zwolniło. Na półkach sklepowych pojawiły się Splinter Cell: Pandora Tomorrow oraz Ghost Recon 2, a zwieńczeniem tego okresu była premiera Far Cry, stworzonego przez Crytek i wydanego przez Ubisoft. Wiele z tych tytułów pochodziło z różnych gatunków, co jest jeszcze bardziej imponujące, że zostały wydane w tak krótkim czasie.
Z perspektywy czasu szczególnie uderza fakt, że były to produkcje odważne, różnorodne i często wyznaczające trendy, a nie kolejne kontynuacje, które powielały sprawdzony schemat. Tym bardziej boli, że część z nich nie jest już oficjalnie dostępna w sprzedaży cyfrowej i pozostaje jedynie łupem kolekcjonerów polujących na pudełkowe wydania.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!