To były najlepsze lata Ubisoftu. Francuski deweloper wydał 8 gier w zaledwie dwa lata, a część z nich stała się klasykami

Radosław Krajewski
2026/02/01 10:00
Po tamtym Ubisofcie pozostały już tylko wspomnienia.

Obecnie Ubisoft mierzy się z wieloma wyzwaniami i trudnościami. Niedawno firma poinformowała o skasowaniu aż sześciu gier, w tym remake’u Prince of Persia: Piaski Czasu, a obecnie studio stoi przed widmem strajku pracowników. Ale jeszcze kilkanaście lat temu Ubisoft potrafił w ekspresowym tempie dostarczać gry, które dziś uznawane są za absolutne klasyki. Dlatego gracze coraz częściej przypominają, że był moment, gdy francuski wydawca należał do ścisłej światowej czołówki i wyznaczał trendy w branży gier.

Ubisoft – przez dwa lata studio wydało aż 8 gier, które stały się klasykami

Wspomnienia wracają szczególnie często, gdy obecnie Ubisoft mierzy się z serią problemów. Decyzje zarządu budzą kontrowersje, kolejne produkcje znikają z harmonogramów, a nowe odsłony znanych marek nie wzbudzają już takiego entuzjazmu i zainteresowania jak dawniej. To właśnie ten kontrast sprawia, że gracze chętnie cofają się myślami do złotego okresu z początku pierwszej dekady XXI wieku. Z tego powodu powstał wpis na Reddicie, który uruchomił falę nostalgii.

W latach 2003-2004 Ubisoft wypuścił imponującą kolekcję gier, które reprezentowały zupełnie różne gatunki. W krótkim czasie na rynku pojawiły się takie tytuły jak Rayman 3: Hoodlum Havoc, Tom Clancy’s Rainbow Six 3: Raven Shield czy stylizowane na komiks XIII. Niedługo później gracze zachwycali się Prince of Persia: Sands of Time, a także docenionym po latach Beyond Good & Evil.

GramTV przedstawia:

Rok później tempo wcale nie zwolniło. Na półkach sklepowych pojawiły się Splinter Cell: Pandora Tomorrow oraz Ghost Recon 2, a zwieńczeniem tego okresu była premiera Far Cry, stworzonego przez Crytek i wydanego przez Ubisoft. Wiele z tych tytułów pochodziło z różnych gatunków, co jest jeszcze bardziej imponujące, że zostały wydane w tak krótkim czasie.

Z perspektywy czasu szczególnie uderza fakt, że były to produkcje odważne, różnorodne i często wyznaczające trendy, a nie kolejne kontynuacje, które powielały sprawdzony schemat. Tym bardziej boli, że część z nich nie jest już oficjalnie dostępna w sprzedaży cyfrowej i pozostaje jedynie łupem kolekcjonerów polujących na pudełkowe wydania.

