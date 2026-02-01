To były najlepsze lata Ubisoftu. Francuski deweloper wydał 8 gier w zaledwie dwa lata, a część z nich stała się klasykami

Obecnie Ubisoft mierzy się z wieloma wyzwaniami i trudnościami. Niedawno firma poinformowała o skasowaniu aż sześciu gier, w tym remake’u Prince of Persia: Piaski Czasu, a obecnie studio stoi przed widmem strajku pracowników. Ale jeszcze kilkanaście lat temu Ubisoft potrafił w ekspresowym tempie dostarczać gry, które dziś uznawane są za absolutne klasyki. Dlatego gracze coraz częściej przypominają, że był moment, gdy francuski wydawca należał do ścisłej światowej czołówki i wyznaczał trendy w branży gier.

Ubisoft – przez dwa lata studio wydało aż 8 gier, które stały się klasykami

Wspomnienia wracają szczególnie często, gdy obecnie Ubisoft mierzy się z serią problemów. Decyzje zarządu budzą kontrowersje, kolejne produkcje znikają z harmonogramów, a nowe odsłony znanych marek nie wzbudzają już takiego entuzjazmu i zainteresowania jak dawniej. To właśnie ten kontrast sprawia, że gracze chętnie cofają się myślami do złotego okresu z początku pierwszej dekady XXI wieku. Z tego powodu powstał wpis na Reddicie, który uruchomił falę nostalgii.