Ubisoft był tak pewny, że remake Prince of Persia ostatecznie powstanie, że stworzył zestawy dla prasy

Od kilku tygodni wiemy już, że o remake’u Prince of Persia: Piaski Czasu możemy mówić w czasie przeszłym. Wyczekiwana produkcja okazała się bowiem ofiarą drastycznych zmian w Ubisofcie.

Prince of Persia: The Sands of Time Remake powstawało przez wiele lat i w okropnych bólach. Wygląda jednak na to, że do pewnego momentu Ubisoft był przekonany, że nic nie zakłóci premiery. Prince of Persia: The Sands of Time Remake nie ma, ale jest Sztylet Czasu jako prezent dla mediów Wskazuje na to zaskakujące odkrycie. Okazuje się bowiem, że Ubi miało stworzyć już tzw. press kity, czyli zestawy prezentów dla prasy. I chociaż sama produkcja nie wyszła i na niemal 100 procent nie wyjdzie już nigdy, rzeczone press kity w jakimś stopniu przedostały się na zewnątrz. Teraz zaś jeden z nich wylądował w serwisie eBay.

Sprzedawcą jest użytkownik panzerhund17, który, co ciekawe, ma wysyłać swoje przedmioty z Krasocina w województwie Świętokrzyskim. Tak czy inaczej, oferta ta pozwala nam rzucić okiem na prawdziwego białego kruka, którego dostanie graniczy z cudem, a którego właściciel wycenił na blisko 2 tysiące dolarów.

W zamian dostajemy stylizowana skrzynkę z tłoczonym logiem Prince of Persia: The Sands of Time Remake oraz wzmacnianymi rogami. W środku wylądował natomiast niesamowity rarytas dla fanów Księcia Persji, czyli wykonany z żywicy i plastiku Sztylet Czasu, do którego dołączono także drewnianą podstawkę. Sam sprzedający zapewnia, że takich press kitów powstało jedynie 110. W ofercie znalazł się natomiast ten oznaczony numerem 81. Co ciekawe, w sieci znalazł się też film użytkownika o nicku Quiver, który zafundował nam swoisty unboxing oraz dokładną prezentację omawianego tutaj ostrza. Prince of Persia: The Sands of Time Remake oficjalnie zapowiedziano jesienią 2020 roku, celując w premierę na rok 2021. Liczne problemy, w tym słaby odbiór pierwszego trailera, sprawiły, iż projekt został zresetowany, a potem trafił do deweloperskiego piekła. Aż wreszcie na początku 2026 roku Ubisoft poinformował, że gra nigdy nie powstanie, gdyż zdecydowano się ją anulować.

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

