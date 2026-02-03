Głos sprzeciwu kosztował go posadę. Ubisoft reaguje na krytykę pracownika

Pracownik Ubisoft, który w ubiegłym tygodniu informował w mediach społecznościowych o nałożeniu na niego kilkudniowego zawieszenia, potwierdził, że jego współpraca z firmą została definitywnie zakończona. Chodzi o Davida Michaud-Crompa, związanego z Ubisoftem od ponad trzynastu lat, który otwarcie skrytykował kierunek działań podejmowanych przez wydawcę.

Krytyka strategii i polityki firmy. Ubisoft podejmuje radykalny krok

Michaud-Cromp przekazał wcześniej, że otrzymał trzydniowe zawieszenie w związku z publicznymi wypowiedziami dotyczącymi polityki powrotu do pracy stacjonarnej. Jak sam podkreślał, zarzucono mu naruszenie obowiązku lojalności wobec pracodawcy, a podstawą decyzji miały być komentarze odnoszące się bezpośrednio do strategii firmy. Sprawą zainteresował się serwis Insider Gaming, który zwrócił się do Ubisoftu z prośbą o komentarz, jednak wydawca nie odniósł się merytorycznie do sytuacji.