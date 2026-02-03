Głos sprzeciwu kosztował go posadę. Ubisoft reaguje na krytykę pracownika

Krytyka strategii i polityki firmy. Ubisoft podejmuje radykalny krok
Michaud-Cromp przekazał wcześniej, że otrzymał trzydniowe zawieszenie w związku z publicznymi wypowiedziami dotyczącymi polityki powrotu do pracy stacjonarnej. Jak sam podkreślał, zarzucono mu naruszenie obowiązku lojalności wobec pracodawcy, a podstawą decyzji miały być komentarze odnoszące się bezpośrednio do strategii firmy. Sprawą zainteresował się serwis Insider Gaming, który zwrócił się do Ubisoftu z prośbą o komentarz, jednak wydawca nie odniósł się merytorycznie do sytuacji.
Po nagłośnieniu sprawy do redakcji trafiły zrzuty ekranu z wewnętrznego kanału komunikacji Ubisoftu. Udostępnione materiały rzuciły nowe światło na przyczyny zawieszenia, a w konsekwencji również zwolnienia pracownika. W swoich wpisach Michaud-Cromp otwarcie krytykował politykę firmy, decyzje o zamykaniu kolejnych studiów oraz wieloletnie inwestowanie w gry-usługi, które jego zdaniem regularnie przynoszą firmie negatywne skutki.
GramTV przedstawia:
Były już pracownik odniósł się również do funkcjonowania Vantage Studios, którym kieruje Charlie Guillemot, obecny współprezes Ubisoftu i syn dyrektora generalnego, Yvesa Guillemota. Michaud-Cromp podważał zasadność tej decyzji, sugerując, że doświadczenie menedżerskie Guillemota jest ograniczone. W dalszej części wypowiedzi wskazywał, że konsekwencje błędnych decyzji zarządu ponoszą przede wszystkim szeregowi pracownicy, podczas gdy osoby na najwyższych stanowiskach nadal osiągają bardzo wysokie wynagrodzenia.
Według relacji Michaud-Crompa firma uznała, że dalsza współpraca nie jest możliwa, czego efektem była decyzja o rozwiązaniu umowy.