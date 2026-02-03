Heroes of Might and Magic: Olden Era ulepsza jedną z frakcji po krytyce graczy. Gameplay prezentuje szereg zmian

Twórcy z Unfrozen wsłuchują się w opinie graczy po opublikowaniu dema.

Frakcja Nekropolii z Heroes of Might and Magic: Olden Era doczekała się pełnej prezentacji po zmianach i wiele wskazuje na to, że deweloperzy trafili w oczekiwania społeczności. Studio Unfrozen wróciło do jednego z najbardziej krytykowanych elementów wersji demonstracyjnej i wprowadziło szeroko zakrojone poprawki, które dotyczą zarówno oprawy wizualnej, jak i kluczowych mechanik rozgrywki. Heroes of Might and Magic: Olden Era – Nekropolia została poprawiona. Długi gameplay prezentuje zmiany Najważniejszą nowością jest gruntownie przeprojektowany system nekromancji. Zamiast prostego skalowania statystyk twórcy postawili na rozwiązanie, które opiera się na sile najsilniejszego oddziału przeciwnika pokonanego na mapie przygody. To właśnie ten stos staje się ofiarą rytuału, a liczba pozyskiwanych nieumarłych zależy od jego wielkości, mocy nekromancji bohatera oraz zapasu specjalnej energii, która ogranicza niekontrolowane namnażanie armii. Jeśli w armii brakuje jednostek odpowiedniego poziomu, zwycięstwo nie idzie na marne, ponieważ bohater gromadzi energię na przyszłe bitwy.

Deweloperzy wprowadzili także nowe zaklęcie pozwalające czasowo zablokować wskrzeszanie oddziałów. Rozwiązanie to powstało w odpowiedzi na testy zamknięte i daje graczom większą kontrolę nad tym, kiedy chcą odbudowywać armię, a kiedy wolą magazynować energię. Deweloperzy podkreślają, że zależało im na zachowaniu płynności rozgrywki i uniknięciu dodatkowych okien decyzyjnych po każdej walce, które mogłyby wytrącać z rytmu. Zmiany objęły również warstwę wizualną Nekropolii. Część modeli jednostek została poprawiona, a gracze mogą teraz swobodnie przybliżać kamerę na polu bitwy, by dokładniej obejrzeć animacje i detale postaci. Zaprezentowano także pełną strukturę frakcji, w tym bohaterów należących do Rycerzy Śmierci oraz Nekromantów, a także komplet jednostek wraz z ulepszeniami. Obok klasycznych szkieletów pojawiają się bardziej wyspecjalizowane oddziały średnich poziomów, które potrafią atakować cele oddalone o jeden heks.

GramTV przedstawia:

Szczególne uznanie społeczności zdobyli nowi Rycerze Grozy. Według graczy ich przeprojektowany wygląd prezentuje się znacznie lepiej niż w demie i lepiej oddaje mroczny charakter frakcji. Ogólny odbiór materiałów jest bardzo pozytywny, a wielu fanów serii podkreśla, że poprawiona Nekropolia wreszcie zaczyna wyróżniać się nie tylko klimatem, ale też unikalnym stylem rozgrywki, który nagradza planowanie i świadome zarządzanie zasobami. Przypomnijmy, że Heroes of Might and Magic: Olden Era zadebiutuje w pierwszej połowie 2026 roku. Gra pojawi się tylko na komputerach osobistych.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.