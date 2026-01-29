Muzycy buntują się przeciwko ICE. Bruce Springsteen prezentuje Streets Of Minneapolis

Bruce Springsteen opublikował emocjonalny, protestacyjny utwór Streets Of Minneapolis, oddający hołd Renee Good i Alexowi Prettiemu, którzy zostali zastrzeleni przez agentów ICE w Minneapolis. Piosenka została wydana w trybie natychmiastowym w reakcji na wydarzenia, które wywołały falę oburzenia w Minnesocie i w całych Stanach Zjednoczonych.

Springsteen nagrał utwór przeciwko ICE

Springsteen poinformował, że utwór powstał w bezpośredniej odpowiedzi na – jak to określił – “terror państwowy”, który dotknął miasto: