Muzycy buntują się przeciwko ICE. Bruce Springsteen prezentuje Streets Of Minneapolis

Bruce Springsteen opublikował poruszającą piosenkę, będącą protestem przeciwko ICE. Streets Of Minneapolis upamiętnia Renee Good i Alexa Prettiego.
Bruce Springsteen opublikował emocjonalny, protestacyjny utwór Streets Of Minneapolis, oddający hołd Renee Good i Alexowi Prettiemu, którzy zostali zastrzeleni przez agentów ICE w Minneapolis. Piosenka została wydana w trybie natychmiastowym w reakcji na wydarzenia, które wywołały falę oburzenia w Minnesocie i w całych Stanach Zjednoczonych.
Springsteen nagrał utwór przeciwko ICE
Springsteen poinformował, że utwór powstał w bezpośredniej odpowiedzi na – jak to określił – “terror państwowy”, który dotknął miasto:
Napisałem ten utwór w sobotę, nagrałem go wczoraj i dziś oddaję go wam w odpowiedzi na terror państwowy, jaki nawiedził Minneapolis. Dedykowany jest mieszkańcom Minneapolis, naszym niewinnym sąsiadom-imigrantom oraz pamięci Alexa Prettiego i Renee Good. Pozostańcie wolni.
Premiera piosenki następuje w czasie narastającego oburzenia po śmierci Renee Nicole Good, która zginęła 7 stycznia, oraz Alexa Prettiego, zabitego 24 stycznia. Oboje zostali śmiertelnie postrzeleni przez funkcjonariuszy ICE. W ostatnich dniach przeciwko ICE i administracji Donalda Trumpa wystąpiło także wielu artystów rockowych. Wśród nich znalazł się Tom Morello z Rage Against The Machine, który ogłosił charytatywny koncert w Minnesocie. Wydarzenie zatytułowane Concert of Solidarity & Resistance odbędzie się 30 stycznia w First Avenue, a na scenie pojawią się m.in. Rise Against, Al Di Meola, Ike Reilly oraz goście specjalni. Tom Morello nie przebierał w słowach:
Jeśli coś wygląda jak faszyzm, brzmi jak faszyzm, działa jak faszyzm, ubiera się jak faszyzm, mówi jak faszyzm, zabija jak faszyzm i kłamie jak faszyzm – to, dziewczyny i chłopcy, jest to pie***lony faszyzm. On jest tu, teraz, w moim mieście i w waszym mieście. I trzeba mu się sprzeciwić, protestować przeciwko niemu, demaskować go, usunąć i wypędzić. Przez ciebie i przeze mnie.
GramTV przedstawia:
27 stycznia Randy Blythe, wokalista Lamb Of God, opublikował na Substacku obszerny list krytykujący administrację Trumpa. Pisał w nim o “otwartym moralnym upadku” rządu USA i apelował do fanów: “Pie***lcie faszystów. Nie podporządkowujcie się.”. Z kolei 26 stycznia kalifornijska grupa post-hardcore’owa Thrice wydała oświadczenie potępiające zabójstwa i wyrażające solidarność z protestującymi przeciwko ICE.