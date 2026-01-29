Zaloguj się lub Zarejestruj

Muzycy buntują się przeciwko ICE. Bruce Springsteen prezentuje Streets Of Minneapolis

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/01/29 14:20
Bruce Springsteen opublikował poruszającą piosenkę, będącą protestem przeciwko ICE. Streets Of Minneapolis upamiętnia Renee Good i Alexa Prettiego.

Bruce Springsteen opublikował emocjonalny, protestacyjny utwór Streets Of Minneapolis, oddający hołd Renee Good i Alexowi Prettiemu, którzy zostali zastrzeleni przez agentów ICE w Minneapolis. Piosenka została wydana w trybie natychmiastowym w reakcji na wydarzenia, które wywołały falę oburzenia w Minnesocie i w całych Stanach Zjednoczonych.

Bruce Springsteen
Bruce Springsteen

Springsteen nagrał utwór przeciwko ICE

Springsteen poinformował, że utwór powstał w bezpośredniej odpowiedzi na – jak to określił – “terror państwowy”, który dotknął miasto:

Napisałem ten utwór w sobotę, nagrałem go wczoraj i dziś oddaję go wam w odpowiedzi na terror państwowy, jaki nawiedził Minneapolis. Dedykowany jest mieszkańcom Minneapolis, naszym niewinnym sąsiadom-imigrantom oraz pamięci Alexa Prettiego i Renee Good. Pozostańcie wolni.

Premiera piosenki następuje w czasie narastającego oburzenia po śmierci Renee Nicole Good, która zginęła 7 stycznia, oraz Alexa Prettiego, zabitego 24 stycznia. Oboje zostali śmiertelnie postrzeleni przez funkcjonariuszy ICE. W ostatnich dniach przeciwko ICE i administracji Donalda Trumpa wystąpiło także wielu artystów rockowych. Wśród nich znalazł się Tom Morello z Rage Against The Machine, który ogłosił charytatywny koncert w Minnesocie. Wydarzenie zatytułowane Concert of Solidarity & Resistance odbędzie się 30 stycznia w First Avenue, a na scenie pojawią się m.in. Rise Against, Al Di Meola, Ike Reilly oraz goście specjalni. Tom Morello nie przebierał w słowach:

Jeśli coś wygląda jak faszyzm, brzmi jak faszyzm, działa jak faszyzm, ubiera się jak faszyzm, mówi jak faszyzm, zabija jak faszyzm i kłamie jak faszyzm – to, dziewczyny i chłopcy, jest to pie***lony faszyzm. On jest tu, teraz, w moim mieście i w waszym mieście. I trzeba mu się sprzeciwić, protestować przeciwko niemu, demaskować go, usunąć i wypędzić. Przez ciebie i przeze mnie.

27 stycznia Randy Blythe, wokalista Lamb Of God, opublikował na Substacku obszerny list krytykujący administrację Trumpa. Pisał w nim o “otwartym moralnym upadku” rządu USA i apelował do fanów: “Pie***lcie faszystów. Nie podporządkowujcie się.”. Z kolei 26 stycznia kalifornijska grupa post-hardcore’owa Thrice wydała oświadczenie potępiające zabójstwa i wyrażające solidarność z protestującymi przeciwko ICE.

Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

Komentarze
4
NOWAHUTANACZASIE
Gramowicz
Dzisiaj 15:39
Grze napisał:

Państwo to organizacja przestępcza o charakterze zbrojnym realizująca swoje zadania siłą. Oczywiście zakres realizacji jego kompetencji waha się od totalitaryzmu (Korea Północna) po anarchię (Somalia). Nie zmienia to faktu, że podstawowym obowiązkiem państwa, jak każdej mafii, jest pilnowanie porządku na swoim terenie. Wpuszczanie niezweryfikowanych obcych na koszt miejscowych płacących podatki na utrzymanie tegoż państwa jest brakiem realizacji tych zadań. Również w Polsce.

Tak to funkcjonuje, i powiedziałbym - zwłaszcza w Polsce, od co najmniej dziesiątek lat.

NOWAHUTANACZASIE
Gramowicz
Dzisiaj 15:37

A to nie jest takie black Lives matter częśc druga? Tylko bez black, chodzi o to  że jest to odgórnie zrobiona akcja , aby wykreować pożądany dla kreujących efekt. Czyli coś dla narracji rządu, z wykonawstwem  CIA,  ich egzystencja to właśnie  przekręty/podburzanie/sabotaż etc.,  zarówno w USA, jak i za granicą.

dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 14:59

Wiecie czemu nazwali to Streets od Minneapolis? Bo nigdzie więcej takiego chaosu nie było. Bo tylko w Minneapolis gubernator aktywnie stawiał się rządowi federalnemu i zabraniał policji utrzymania porządku. Tylko tak umyślnie doprowadzili do chaosu na ulicach.

Ten koleś Alex który został ostatnio zabity? Jest nagranie sprzed 11 dni przed tym incydentem gdzie był agresywny, też chodził uzbrojony z bronią widoczną za pasem. Gdzie np kopał w samochód z federalnymi rozbijając światło. Gdzie w końcu też go prxyszpilili do ziemi i aresztowali i też się stawial przy aresztowaniu. 

I teraz trzeba zadać pytanie - skoro łamał prawo, był agresywny i został aresztowany to co robił 11 dni później znowu na ulicy z znowu łamiąc prawo, znowu będąc agresywnym i przede wszystkim uzbrojonym? 

Nawet jeżeli go wypuścili wątpię żeby ktoś taki powinien zachować prawo do posiadania broni. 

W każdym razie Street of Minneapolis nosi taki tytuł bo tylko tam demokraci doprowadzili do sytuacji których skutkiem były obie tragedie. Bo wszędzie indziej policja po prostu zaprowadziła porządek. 




